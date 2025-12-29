کرملین: ترامپ از حمله نافرجام اوکراین به اقامتگاه پوتین خشمگین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، یوری اوشاکوف دستیار رئیس‌جمهور روسیه امروز دوشنبه درباره گفتگوی تلفنی جدید پوتین و ترامپ اعلام کرد: مکالمه تلفنی امروز میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ابتکار طرف آمریکایی و پیش از دیدار حضوری برنامه ریزی شده میان ترامپ با ولودیمیر زلنسکی انجام شد.

دستیار رئیس جمهور روسیه در این خصوص ادامه داد: ترامپ و مشاوران کلیدی وی، پوتین را در جریان مذاکرات با طرف اوکراینی قرار دادند. ترامپ، پوتین را از برخی نتایج به دست آمده توسط تیم زلنسکی قرار داد. ترامپ به پوتین گفت که به کی‌یف توصیه شده است نه برای وقفه در درگیری بلکه بر دستیابی به یک توافق جامع تمرکز کند.

یوری اوشاکوف سپس اضافه کرد: ترامپ از حمله نافرجام کی یف به اقامتگاه پوتین شوکه و خشمگین شد. پوتین توجه ترامپ را به این واقعیت جلب کرد که تقریباً بلافاصله پس از مذاکرات فلوریدا، کی یف تلاش کرد به اقامت ریاست جمهوری روسیه حمله کند. ترامپ نیز گفت که حمله نافرجام به اقامتگاه پوتین بر رویکردهای ایالات متحده برای همکاری با زلنسکی تأثیر خواهد گذاشت.

این مقام کرملین افزود: موضع روسیه در مورد برخی از توافقات قبلی با آمریکا و نتایج مربوط به مذاکرات اوکراین مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. پوتین و ترامپ بر سر ادامه گفتگوها توافق کردند.