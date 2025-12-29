زلنسکی: باید روسیه را برای تعامل با دیپلماسی تحت فشار قرار داد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنانی اعلام کرد: ما با ترامپ توافق کردیم که تضمین‌های امنیتی قوی دریافت خواهیم کرد و قویاً می‌خواهیم که این تضمین‌ها برای مدت طولانی ادامه داشته باشند.

رئیس جمهور اوکراین در این خصوص ادامه داد: این یک راز نیست که روسیه می‌خواهد ما از دونباس عقب‌نشینی کنیم، اما ما مطابق با منافع خود عمل خواهیم کرد. ما با آمریکایی‌ها در یک مورد موافقیم: جنگ باید از طریق دیپلماسی پایان یابد.

ولودیمیر زلنسکی سپس اضافه کرد: باید روسیه را برای تعامل با دیپلماسی تحت فشار قرار داد؛ در غیر این صورت جنگ ادامه خواهد یافت. اگر جنگ ادامه یابد، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به حمایت از اوکراین ادامه خواهند داد. ما در این جنگ از خود دفاع می‌کنیم.