به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم آفرینی و فرهیختگان چهارمین دوره مهرواره هوای نوی با حضور حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و جمعی از داوران در مجموعه فرهنگی شهدای هفتم تیر برگزار شد.

در این نشست وحید ملتجی چهارمین دبیر مهرواره هوای نو به ایراد سخنرانی پرداخت و با تبیین فلسفه شکل‌گیری این رویداد، تأکید کرد: مهرواره هوای نو با هدف ایجاد یک آرایش جدید و آینده‌محور در عرصه هیئت شکل گرفته و تلاش دارد ضمن حفظ ریشه‌های اصیل هیئتی، پاسخ‌گوی تحولات سریع فرهنگی و اجتماعی جامعه امروز باشد.

ملتجی در سخنانی با اشاره به شرایط متحول فرهنگ عمومی اظهار داشت: هیئت نهادی ریشه‌دار و تمدنی است که همواره باید بر سنت‌های اصیل خود تکیه داشته باشد، اما در عین حال، متناسب با اقتضائات هر دوره، نیازمند بازآرایی در قالب و محتواست. امروز شرایط جامعه به‌گونه‌ای است که اگر نهادهای فرهنگی برای آن تدبیر نداشته باشند، به‌تدریج دچار عقب‌ماندگی و کاهش اثربخشی خواهند شد.

دبیر چهارمین دوره مهرواره هوای نو با اشاره به دو روند مهم در فضای فرهنگی کشور افزود: از یک‌سو بخشی از نهادهای فرهنگی با کاهش اثرگذاری مواجه شده‌اند و از سوی دیگر، تحولات جهانی و تهاجمات نرم و شناختی، شرایط پیچیده‌تری را پیش روی فرهنگ دینی قرار داده است. در چنین فضایی، مهرواره هوای نو وظیفه خود را طراحی آینده هیئت، با نگاه به امروز و فردای جامعه تعریف کرده است.

ملتجی تصریح کرد: نگاه ما در هوای نو این است که هیئت در افق سال‌های آینده، از جمله افق ۱۴۱۰، چه جایگاهی در داخل کشور و عرصه بین‌الملل خواهد داشت و چه پیام و مؤلفه‌هایی برای ارائه به جامعه دارد. همین نگاه آینده‌محور، هوای نو را از بسیاری از رویدادهای مشابه که عمدتاً ناظر به گذشته هیئت هستند، متمایز می‌کند.

وی با بیان اینکه هوای نو مسیری دشوار و زمان‌بر است، گفت: ما معتقدیم این کار فرهنگی دست‌کم به یک دهه زمان نیاز دارد تا به بلوغ برسد و به نهادی جریان‌ساز تبدیل شود. به همین دلیل، رویکرد ما از ابتدا رویکردی اثباتی بوده است؛ یعنی با استخراج شاخص‌ها و الگوهای موفق، هیئت‌هایی را که توان پاسخ‌گویی به نیازهای امروز و آینده را دارند شناسایی، تقویت و به‌عنوان الگو معرفی کنیم.

دبیر چهارمین دوره مهرواره هوای نو با اشاره به نقش محوری هیئت در آینده فرهنگی جامعه تأکید کرد: این احتمال وجود دارد که در سال‌های پیش رو، هیئت به‌عنوان یکی از معدود نهادهای فرهنگی اثرگذار باقی بماند و به‌مثابه موتور پیشران فرهنگی و اجتماعی جامعه ایفای نقش کند. بر همین اساس، نگاه ما به سمت هیئت اجتماعی یا هیئت جامعه‌پرداز معطوف شده است؛ هیئتی که علاوه بر مناسک و آئین‌ها، مجموعه‌ای از خدمات اجتماعی و فرهنگی را با رویکرد دینی دنبال می‌کند.

ملتجی ضمن قدردانی از تلاش‌های فعالان هیئتی در سراسر کشور گفت: بخش قابل توجهی از هیئت‌هایی که امروز در عرصه خدمات اجتماعی و فرهنگی فعال و ماندگار هستند، مخاطبان اصلی و همراهان جدی مهرواره هوای نو به شمار می‌روند و تنوع این هیئت‌ها، سرمایه‌ای ارزشمند است که باید به آن احترام گذاشت.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی و نقد دلسوزانه افزود: هوای نو در ابتدای راه قرار دارد و نیازمند صبر، تبیین، روشنگری و همراهی نخبگان و فعالان فرهنگی است. ما به‌طور جدی از نقدها، پیشنهادها و راهنمایی‌ها استقبال می‌کنیم و معتقدیم بدون نقدپذیری و گفت‌وگوی مستمر، این مسیر به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وحید ملتجی اظهار داشت: ما اساساً به دنبال رقابت نیستیم و هرجا شائبه‌ای ایجاد شود، حتماً آن را اصلاح می‌کنیم. هدف ما ارائه یک کار خوب و متفاوت است.

ملتجی زمان‌بندی داوری‌ها را نیز تشریح کرد و افزود: امیدواریم داوری‌ها از پنجم بهمن آغاز شود. فراخوان آثار که تا ۲۰ دی ماه اعلام شده بود، به مدت ۱۰ روز و تا پایان ۳۰ دی تمدید شده و این موضوع اطلاع‌رسانی شده است.

وی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده داوران تصریح کرد: امروز حاصل سه سال تجربه و شاخص‌های به‌دست‌آمده، به‌طور کامل در اختیار داوران قرار گرفته است. این شما هستید که مشخص می‌کنید کدام هیئت واجد شاخص‌هاست و کدام هیئت در مسیر هیئت اجتماعی حرکت می‌کند

