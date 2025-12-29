سرپرست پژوهشگاه مواد و انرژی منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در حکم حسین سیمایی صراف، خطاب به محمدرضا رحیمی‌پور آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جناب‌عالی و بنا بر پیشنهاد معاون محترم پژوهشی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست پژوهشگاه مواد و انرژی» منصوب می‌شوید.

از جناب عالی انتظار دارد با توکل به خداوند سبحان سرپرستی آن پژوهشگاه را بر پایه قوانین، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب و سند دانشگاه اسلامی به انجام رسانید. امیدوار است با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، راهبرد دولت وفاق ملی و با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب‌نظران، خیران و دوست‌داران آموزش عالی، وظایف محوله را به نحو شایسته انجام دهید.

توفیق و سربلندی روز افزون جناب‌عالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

محمدرضا رحیمی‌پور متولد سال ۱۳۴۰ و عضو هیئت علمی پژوهشکده سرامیک پژوهشگاه مواد و انرژی با مرتبه استاد تمامی است و از فعالیت‌های اجرایی وی می‌توان به ریاست پژوهشکده سرامیک، معاون فناوری، معاون پژوهشی، معاون اداری، مالی و رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه مواد و انرژی اشاره کرد.

وی همچنین انتشار ۲۸۰ مقاله ISI و علمی پژوهشی در مجلات معتبر و ۱۵۶ مقاله و سخنرانی در کنفرانس‌های معتبر ملی و بین‌المللی را در کارنامه علمی خود دارد.

وزیر علوم همچنین در نامه جداگانه‌ای از زحمات و تلاش‌های دکتر حمید امیدوار رئیس سابق پژوهشگاه مواد و انرژی در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.