القاصی: خبر کشف ۴۱ هزار تن برنج قاچاق صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه اظهار کرد: در راستای اجرای دستورات رئیس قوه قضائیه و با توجه به وضعیت ناترازی انرژی در کشور در بخش‌های مختلف از سال گذشته، موضوع مبارزه با قاچاق سوخت به صورت ویژه در دستور کار دادگستری کل استان تهران قرار گرفت و چندین پرونده مهم در این زمینه تشکیل شد؛ در یکی از این پرونده‌ها که دارای ۵ متهم اصلی بود، متهمان ردیف‌های اول تا سوم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در ارزاق و مایحتاج عمومی مردم به تحمل ۱۳ سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت دائمی از خدمات دولتی و از جهت شرکت در قاچاق سازمان یافته کالای یارانه‌ای به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت ۳ برابر ارزش ریالی کالا به عنوان جزای نقدی، متهم ردیف چهارم بابت اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی به تحمل ۱۳ سال حبس، ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت دائم از خدمات دولتی و از جهت شرکت در قاچاق سازمان یافته کالای یارانه‌ای به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت مبلغ بیش از ۱۰۸ میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین متهم ردیف پنجم از جهت اخلال جزئی در نظام اقتصادی به تحمل ۳ سال حبس و پرداخت بیش از ۳ میلیارد تومان جزای نقدی و محرومیت دائم از خدمات دولتی و همچنین از جهت قاچاق سازمان یافته کالای یارانه‌ای به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت بیش از ۴ و نیم میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه، با اشاره به انتشار خبری در رسانه‌ها طی روزهای گذشته با عنوان کشف ۴۱ هزار تن برنج وارداتی و نهاده‌های دامی قاچاق و احتکاری در تهران اظهار کرد: حسب بررسی سوابق در واحدهای قضائی استان تهران، اعلام می‌کنم که تاکنون چنین پرونده‌ای تشکیل نشده است؛ در جهت پیگیری دقیق مسئله، با یکی از دستگاه‌هایی که در خبر مذکور از آن به عنوان یکی از کاشفان ۴۱ هزار تن برنج وارداتی و نهاده‌های دامی قاچاق و احتکاری نام برده شده بود، ارتباط حاصل گردید که دستگاه مربوطه ضمن تعجب و بی‌اطلاعی از این موضوع، اعلام داشت که چنین پرونده‌ای با این ارقام و به این گستردگی تشکیل نشده است بلکه به صورت معمول و متداول به صورت هفتگی یا ماهیانه کشفیاتی وجود دارد و هر کدام علی‌حده تبدیل به پرونده می‌شوند. در ادامه و حسب پیگیری‌های صورت‌گرفته، مشخص شد که منظور از عدد ۴۱ هزار تن، مجموع کشفیات طی ماه‌های اخیر می‌باشد که در قالب پرونده‌های متعدد در شعب مختلف تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی همچنین به ارائه گزارشی از اقدامات دادگستری استان تهران در پرونده‌های مربوط به حمله نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه پرداخت و گفت: بر اساس آخرین آمار دریافتی تاکنون ۱۴۲ فقره پرونده کیفری در رابطه با شهادت ۳۲۰ شهید و مجروح و نیز شکایت ۶۳۳ نفر از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در دادسرای امور بین الملل تهران ثبت شده و در حال رسیدگی می‌باشد که از این تعداد ۲۵ فقره پرونده مربوط به شکایت ادارات و سازمان‌های دولتی بوده و ۱۱۷ پرونده نیز مربوط به شکایت‌های اشخاص حقوقی هستند. همچنین تعداد ۷۷ فقره دادخواست حقوقی واصل و در دادگاه عمومی حقوقی شهید بهشتی ثبت گردیده است که مجموع تعداد خواهان‌ها حدود ۳۸ هزار نفر است.

علی کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی این مرکز در زمینه اصلاح زیرساخت نرم‌افزاری سامانه مدیریت پرونده‌های قضائی و سامانه خدمات قضائی در راستای پروژه پیشران هوشمندسازی قوه قضائیه، اظهار کرد: پس از سه سال از شروع این اقدامات، امروز این سامانه‌ها در دو استان خراسان جنوبی و قم بکارگیری شده‌اند و به تدریج در سراسر کشور مورد استفاده قرار خواهند گرفت؛ در سامانه جدید مدیریت پرونده‌های قضائی، ۱۰ قابلیت جدید برای قضات اعم از ارجاع هوشمند پرونده، سیستم بهبوددهنده اتقان آرا با بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی، تعیین اوقات هوشمند رسیدگی، خودکارسازی پرونده‌ها و … در نظر گرفته شده است.