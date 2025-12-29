  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۶

رونمایی از کتاب «حکمرانی هوشمند در ورزش» با حضور وزیر ورزش

رونمایی از کتاب «حکمرانی هوشمند در ورزش» با حضور وزیر ورزش

در جریان نشست نخبگان علمی عضو بنیاد ملی نخبگان با وزیر ورزش و جوانان، از کتاب «حکمرانی هوشمند در ورزش؛ تهدیدهای فردا، فرصت‌های امروز» رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که به‌عنوان دومین اثر از مجموعه کتاب‌های «آینده‌نگاری ورزش» منتشر شده، به‌دنبال استقبال از نخستین کتاب این مجموعه با عنوان «فناوری‌های نوین در ورزش» تدوین و عرضه شده است و تلاشی نظام‌مند برای تعمیق نگاه آینده‌محور به حکمرانی ورزش کشور به شمار می‌رود.

این کتاب به قلم رضا شجیع، فهیمه محمدحسن و کاوه صدقی تألیف شده و با نظارت علمی محمدرضا عابدی محزون و ویراستاری تخصصی مصطفی محمدی رئوف به سرانجام رسیده است. در این اثر، ضمن تحلیل وضعیت موجود، تهدیدها و فرصت‌های پیش‌روی ورزش ایران شناسایی شده و با بهره‌گیری از رویکردهای آینده‌پژوهانه، مسیرهای محتمل پیش‌رو ترسیم شده است.

رونمایی از کتاب «حکمرانی هوشمند در ورزش» با حضور وزیر ورزش

رونمایی از این کتاب با حضور وزیر ورزش و جوانان و در جمع نخبگان علمی عضو بنیاد ملی نخبگان، گامی مؤثر در جهت تقویت پیوند میان دانش، سیاست‌گذاری و اجرا ارزیابی می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز گفت‌وگوهای تخصصی، تصمیم‌سازی مبتنی بر شواهد و اصلاحات ساختاری در حکمرانی ورزش ایران باشد.

کد خبر 6706213

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها