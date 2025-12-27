به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز شنبه در یکی از قرارگاه‌های فرماندهی مشترک نیروها، نشستی در مورد وضعیت منطقه عملیات ویژه نظامی برگزار کرد.

رئیس جمهور روسیه در این خصوص گفت: نیروهای مسلح روسیه در طول عملیات نظامی خود تمام وظایف محوله را انجام داده اند. نیروهای مسلح روسیه در خط مقدم پیشرفت خوبی دارند. آنها در حال افزایش فشار بر نیروهای اوکراینی از همه جهات هستند. نیروهای نظامی روسی ابتکار عمل را در کل جبهه ها حفظ کرده اند.

ولادیمیر پوتین در این خصوص ادامه داد: خبرهای خوبی برای شهروندان روسیه در مورد عملیات نظامی وجود دارد. پیروزی در جنگ با اوکراین از آن ما خواهد بود. ما به دستیابی به اهداف عملیات نظامی در اوکراین ادامه خواهیم داد. به سمت آزادسازی منطقه زاپروژیا پیش می‌رویم.

وی سپس در ادامه اضافه کرد: روسیه در تلاش برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است؛ این در حالیست که رژیم کی یف نمی‌خواهد مناقشه را به صورت مسالمت‌آمیز حل کند. اگر راه حل های دیپلماتیک شکست بخورد، از طریق نظامی به اهداف خود در اوکراین دست خواهیم یافت. غرب در زمینه‌های امنیت، بازسازی کشور و روابط با روسیه، شرایط مطلوبی را به اوکراین پیشنهاد داده است، اما کی یف خواهان حل و فصل مسالمت‌آمیز این اوضاع نیست. آزادسازی گولیاپولیه چشم‌اندازهای مثبتی برای پیشروی بیشتر در منطقه زاپروژیا ایجاد می‌کند. این آزادسازی نتیجه آموزش دقیق نیروهای نظامی ما است. پیشروی سریع نیروهای وستوک ارتش روسیه به ما این امکان را می‌دهد که به سوی منطقه زاپروژیا پیشروی کرده و آن را آزاد کنیم. مسکو خواستار اعطای حق تعیین سرنوشت به مردم جمهوری خلق دونتسک شد، اما کی‌یف تصمیم به آغاز جنگ گرفت.

رئیس جمهور روسیه در جریان این بازدید، از آزادسازی گولیاپولیه در منطقه زاپروژیا و دمیتروف در دونتسک مطلع شد.

«والری گراسیموف» رئیس ستاد کل ارتش روسیه در این نشست، پوتین را در جریان مسائل نظامی خطوط مقدم منطقه عملیات نظامی ویژه قرار داد.

وی همچنین در مورد پیشرفت مأموریت‌های رزمی، به ویژه آزادسازی شهرهای دیمیتروف و گولیایپوله گزارش هایی را ارائه کرد.