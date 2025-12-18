به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه هشدار داد که اگر آمریکا آزمایش‌های هسته‌ای را از سر بگیرد، روسیه با اقدامات مناسب به آن پاسخ خواهد داد.

«والری گراسیموف» در ادامه سخنانش افزود: بررسی طرح استقرار موشک‌های با برد بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر در منطقه آسیا-اقیانوسیه و اروپا از سوی آمریکا، سطح جدیدی از بی‌ ثباتی را ایجاد می‌کند.

این مقام ارشد نظامی روس تصریح کرد: متحدان اروپایی کی یف در حال تشدید درگیری هستند و مداخله آنها خطرات جهانی ایجاد می‌کند. غرب جمعی منبع اصلی افزایش تهدیدات نظامی برای امنیت روسیه است.

وی ادامه داد: رشد قابلیت‌های نظامی ناتو در مرزهای روسیه، چالشی بلندمدت برای منافع ما ایجاد می‌کند. ناتو مقیاس و شدت تمرینات خود را در نزدیکی مرزهای روسیه حفظ کرده است و در حال افزایش سرعت استقرار نیروهای کمکی خود است.

گراسیموف با بیان اینکه طی چهار سال گذشته حجم کمک‌های مالی خارجی به اوکراین از ۵۵۰ میلیارد دلار فراتر رفته است، افزود: در طول چهار سال گذشته کی یف بیش از هزار تانک، ۲۰۰ هواپیما و بالگرد و حدود ۱۰۰ هزار پهپاد از شرکای خارجی دریافت کرده است. همچنین بیش از ۲۲۴ هزار سرباز اوکراینی در مراکز آموزشی اروپایی آموزش دیده‌اند.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه خاطرنشان کرد: هر ماه حدود ۳۰ هزار نفر از نیروهای مسلح اوکراین فرار می‌کنند. کی یف در منطقه کورسک بیش از ۷۶ هزار نفر از آموزش دیده ترین پرسنل نظامی خود را از دست داد.

«والری گراسیموف» اعلام کرد که بخش پدافند هوایی و دفاع موشکی تشکیل شده در نیروهای هوافضای روسیه به سامانه موشکی ضد هوایی اس-۵۰۰ مجهز شده است.