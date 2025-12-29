به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسینپور عصر دوشنبه در نشست با فرمانده سپاه ثارالله خارگ اظهار کرد: سپاه ثارالله بهعنوان نهادی مردمی و انقلابی، همواره در کنار مردم خارگ حضور مؤثر داشته و همکاری نزدیک با این مجموعه میتواند به حل بخشی از مشکلات و تسریع در اجرای برنامههای عمرانی، فرهنگی و اجتماعی جزیره کمک کند.
وی افزود: استفاده از ظرفیتهای متقابل، همفکری و برنامهریزی مشترک میان بخشداری و سپاه، زمینهساز افزایش رضایتمندی شهروندان و تقویت انسجام اجتماعی در جزیره خواهد بود.
بخشدار ویژه خارگ با اشاره به اهمیت توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی تصریح کرد: تقویت فعالیتهای فرهنگی، حمایت از برنامههای اجتماعی و مشارکت در اقدامات جهادی از جمله محورهایی است که میتواند با همکاری سپاه با قوت بیشتری دنبال شود.
