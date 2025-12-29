فرماندار ماسال: همدلی مسئولان کلید موفقیت در خدمت به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید قسمت پور عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری ماسال با بیان اینکه فرصت خدمت به مردم نعمتی الهی است، اظهار کرد: اهمیت اصلی در انجام وظایف ما، پاسخگویی به مطالبات مردم و جلب رضایت آنان است.
وی همچنین به آغاز فرآیند انتخابات از سوی وزارت کشور اشاره کرد و گفت: هیئتهای اجرایی، معتمدین و هیئتهای نظارت به خوبی شکل گرفتهاند و امیدواریم با همکاری همه دستگاهها، شاهد برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و با مشارکت حداکثری مردم باشیم.
فرماندار ماسال با تأکید بر ظرفیتهای ویژه شهرستان در حوزه گردشگری افزود: ماسال یکی از شهرستانهای مهم گردشگرپذیر استان است و میتواند نقش بسزایی در توسعه گردشگری، افزایش درآمد و حتی ارزآوری برای کشور ایفا کند؛ اما در کنار این ظرفیتها با چالشهایی بهویژه در محورهای مواصلاتی مواجه هستیم که نیازمند تدابیر ویژه و حمایت مدیران استانی است.
وی در ادامه با اشاره به نارضایتیهای مردمی در خصوص اجرای ماده ۴ قانون، ادامه داد: تسریع در اجرای این ماده با حمایت مدیران کل و پیروی از تأکیدات استاندار مورد تاکید است.
قسمتپور همچنین به اقدامات دولت در شرایط تحریم اشاره کرد و گفت: با وجود تحریمهای ناجوانمردانه، دولت در حوزه معیشت مردم، زیرساختها و پروژههای عمرانی از جمله در بخش برق و آب اقدامات مؤثری در شهرستان آغاز کرده است.
فرماندار ماسال با بیان اینکه رمز موفقیت همدلی و وفاق میان مسئولان است، اظهار داشت: در شهرستان ماسال همدلی و وفاق بین مسئولان به خوبی وجود دارد و با حمایت نماینده و استاندار، در خدمترسانی به مردم موفق خواهیم بود.
وی همچنین از برگزاری تجمع مردمی به مناسبت یومالله ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت خبر داد و گفت: حفظ وحدت، بصیرت و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری همواره مورد تاکید است.
در پایان ضمن تقدیر از خدمات یعقوب مقدمی در دوران مسئولیت معاونت فرمانداری و سرپرستی بخشداری شاندرمن، شهروز وثوقی به عنوان معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و هادی صیادی بخشدار شاندرمن معرفی شد.
نظر شما