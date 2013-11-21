2 آبنمای شرکت آب منطقه ای ماسال در معرض تخریب است/ تسریع در تعریض پل شاندرمن

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا جوادپور عصر چهارشنبه در جلسه بررسی پروژه های عمرانی ماسال افزود: با 500 تا 600 میلیون تومان اعتبار می توان این دو سازه را بازسازی و از خطر تخریب نجات داد.

وی تصریح کرد: در صورت عدم تعمیر و بازسازی این آبنماها دو پل بزرگ ماسال و شاندرمن سقوط خواهند کرد.

فرماندار ماسال با بیان اینکه بخشی از تاخیر در ساخت پروژه ها مربوط به عدم تخصیص اعتبار است، گفت: با هماهنگی آب منطقه‌ای اعتبارات براساس تشخیص فنی و اولویت‌ های که این شرکت مشخص می کند، توزیع خواهد شد.

وی افزود: در دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان بحث احداث مخزن آب سه هزار متر مکعبی در قالب پروژه غرب دور در شهرستان ماسال تعریف شد.

جوادپور اظهارداشت: این پروژه سال قبل اعتبار داشت اما اعتبارش در این بخش هزینه نشد.

وی اذعان داشت: سرعت ساخت و ساز در ماسال بسیار بالا است و شهرستان از این حیث رتبه دوم را در استان دارد.

فرماندار ماسال گفت: این پروژه در سال 90 یک و نیم میلیارد تومان اعتبار داشت که تخصیص آن صفر بود.

وی افزود: در سال گذشته اعتبار این پروژه یک میلیارد تومان بود که تخصیص صفر نبوده است که باید پیگیری شود.

جوادپور قدمت پل شاندرمن را افزون بر 40 سال عنوان کرد و اظهارداشت: تعریض این پل باید هر چه سریعتر انجام شود چون ضمن ایجاد ترافیک پاسخگوی نیازهای مردم نیست.

وی در ادامه پل شاندرمن را حلقه ارتباط بین شاندرمن و رضوانشهر دانست و گفت: سال 90 و 91 برای تعریض پل اعتبار اختصاص یافت اکنون نیز 120 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

فرماندار ماسال اذعان داشت: بخشی از کارها انجام گرفته اما در هر صورت شهرداری این منطقه که مجری طرح است باید تلاش بیشتری برای بهره‌برداری هرچه سریعتر از این پل را داشته باشد تا این پل در سال جاری افتتاح ‌شود.

وی در ادامه به آخرین وضعیت ساخت جاده گیلوان به ماسال اشاره کرد و افزود: براساس پیش‌ بینی ‌های انجام گرفته سه میلیارد تومان اعتبار برای 25 کیلومتر آسفالت راه باقی مانده از حوزه ماسال تا استان اردبیل ابلاغ شده است.

جوادپور یادآور شد: پنج کیلومتر مسیر زیرسازی و مطالعات آن را کارشناسان شهرسازی استان انجام داده اند با تخصیص اعتبارات لازم این پروژه تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

وی تصریح کرد: این پروژه بطور حتم باید با مطالعات کارشناسی صورت گیرد تا کار اصولی و درست انجام شود با بازدید معاون عمرانی استاندار از این مسیر مقرر شد تا انتخاب پیمانکار به گونه‌ای باشد که پیمانکار در همان منطقه مستقر شود.