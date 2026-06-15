به گزارش خبرنگار مهر، سعید قسمتپور ظهر دوشنبه در جلسهای با حضور بازرس کل استان گیلان، ضمن تقدیر از دغدغهمندی وی نسبت به مسائل مرتبط با حقوق عامه، اظهار کرد: من به عنوان فرماندار این شهرستان، امروز نه از موضع قدرت، که از موضع درد با شما صحبت میکنم. وضعیت موجود در بحث پسماند و منابع طبیعی، وضعیت خوبی نیست و موجب بدبینی مردم نسبت به مسئولان شده است.
وی افزود: صدور پروانه ساختوساز در خارج از طرحهای هادی بر عهده فرمانداری و بخشداری است، اما این موضوع در گذشته در شهرستان رعایت نشده است. منابع طبیعی خودش زمین واگذار میکند و خودش مجوز ساخت میدهد، اما در نهایت پاسخگویی به تبعات اجتماعی و نارضایتیهای مردمی بر عهده ماست.
قسمتپور با تأکید بر لزوم شفافیت در طرحها گفت: چرا وقتی صحبت از درآمد میشود، ما کارهای نیستیم، اما وقتی نوبت به تحمل آلودگی و تبعات زیست محیطی میرسد، نوک پیکان مشکلات به سمت ماست؟
هشدار درباره ورود شیرابه زباله به رودخانه و مزارع
فرماندار ماسال در ادامه با اشاره به وضعیت اسفناک مدیریت زباله در این شهرستان تصریح کرد: برای من فرقی ندارد چه کسی طرح ییلاقات را میگیرد؛ من فقط میخواهم این وضعیت مدیریت زباله خاتمه یابد و کاری هرچند کوچک برای گردشگری و طبیعت انجام داده باشیم. متأسفانه شیرابههای زباله وارد رودخانه میشود و سپس وارد مزارع میگردد که خود عامل بسیاری از بیماریهاست.
وی افزود: منِ نوعی، فردا از این شهرستان میروم، اما این خاک و این مردم هستند که باید با عواقب این سمی که در طبیعت رها شده، دستوپنجه نرم کنند.
رفتار متناقض با مردم درست نیست
قسمتپور به معضلات جوانان روستایی اشاره کرد و گفت: از یک طرف به جوان روستایی خودمان که زمین پدریاش را دارد، مجوز ساخت و ساز نمیدهیم؛ از طرف دیگر وقتی او از سر ناچاری غیرمجاز میسازد، راه میافتیم برای تخریب! این رفتار با مردم درست نیست. باید برای او راه حلی پیدا کرد، راه حلی قانونی، دقیق و با تدبیر مسئولان مربوطه و دستگاههای متولی.
فرماندار ماسال مدیریت را گرهگشایی دانست، نه گرهافکنی، و تأکید کرد: فرمانداری که در میان مردم نباشد و درد آنها را لمس نکند، فرماندار بودنش به چه دردی میخورد؟
وی در پایان از مسئولان متولی استانی و مدیران کل خواست: سهشنبهها به میان مردم بیایند یا نهایتاً بیایند ببینند اتاق فرمانداران چه خبر است؟! بیایید دردهای روستاییان و مردم را از نزدیک ببینید که چقدر در حق مردم کوتاهی میشود. باید با هم توانست برای عمران و آبادانی شهرمان تلاش کنیم.
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