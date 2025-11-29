ثبت رکورد برداشت چغندرقند توسط کشاورزان لرستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در سخنانی با اشاره به آغاز عملیات برداشت چغندرقند از ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴، اظهار داشت: در سال زراعی جاری، سطح زیر کشت چغندرقند بهاره در استان به هشت هزار ۵۶۸ هکتار رسیده که نسبت به سال گذشته با هشت هزار ۲۰۱ هکتار، رشد چهاردرصدی داشته است.
وی افزود: تا تاریخ چهارم آذرماه، حدود شش هزار ۹۰۰ هکتار برداشت شده و ۴۰۰ هزار تن محصول تولیدی به هشت کارخانه قند طرف قرارداد تحویل شده است. پیشبینی میشود تا پایان فصل برداشت، بیش از ۵۰۰ هزار تن چغندرقند از مزارع استان برداشت شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به عملکرد مطلوب کشاورزان لرستانی، گفت: میانگین عملکرد چغندرقند در استان ۶۰ تن در هر هکتار است، اما برخی کشاورزان با رعایت اصول زراعی و تغذیهای موفق به ثبت رکوردهایی تا ۱۵۸ تن در هکتار نیز شدهاند.
صیادی همچنین از استقرار ناظرین عیارسنجی در کارخانههای قند خبر داد و افزود: این ناظرین بهعنوان نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی وظیفه نظارت بر فرایند تحویل محصول و صیانت از حقوق کشاورزان را بر عهده دارند.
وی با اشاره به ظرفیت اقلیمی شهرستانهای جنوبی استان، گفت: در شهرستانهای رومشان و پلدختر امکان توسعه کشت پاییزه چغندرقند وجود دارد. امسال در شهرستان رومشکان، کشت پاییزه در سطح ۱۵ هکتار انجام شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اهمیت بهرهبرداری بهینه از منابع آبی، گفت: در سال جاری، آبیاری نوین با نوار تیپ در سطح ۱۶۸ هکتار از مزارع استان اجرا شده است و از کشاورزان درخواست میشود برای افزایش بهرهوری و جلوگیری از هدررفت آب، از این روشهای نوین استفاده کنند.
