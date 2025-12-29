به گزارش خبرنگار مهر، کوروش خسروی، عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری سلسله نشست‌های هماهنگی برای تأمین مالی پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان–تهران خبر داد و اظهار کرد: در راستای توسعه شبکه ریلی کشور و تسریع در اجرای این پروژه، جلسات متعددی با حضور مسئولان اقتصادی استان و اعضای کمیته مولدسازی برگزار شده است.

وی با اشاره به نتایج این جلسات افزود: در این نشست‌ها که با همکاری اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان و سایر اعضای کمیته مولدسازی پیگیری شد، جمع‌بندی اولیه بر استفاده از ظرفیت اراضی متعلق به راه‌آهن به‌عنوان یکی از منابع تأمین مالی پروژه صورت گرفت.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان تصریح کرد: براساس برآوردهای انجام‌شده، ارزش اراضی راه‌آهن حدود ۹۰ همت برآورد می‌شود که می‌تواند در قالب فرآیند مولدسازی و واگذاری، وارد چرخه تأمین مالی طرح شود و نزدیک به ۲۵ درصد از هزینه اجرای پروژه را پوشش دهد.

خسروی با تأکید بر ضرورت اجرای سریع این پروژه مهم ریلی گفت: یکی از اهداف اساسی دولت در توسعه خطوط ریلی، کاهش تردد جاده‌ای و در نتیجه کاهش آمار تصادفات است، به‌گونه‌ای که کاهش ۲۰ درصدی تردد در جاده‌ها می‌تواند تا ۴۰ درصد از وقوع حوادث رانندگی بکاهد.

وی ادامه داد: در کشورهایی که فاصله میان شهرها کوتاه است، قطارهای سریع‌السیر بهترین جایگزین برای حمل‌ونقل جاده‌ای و حتی پروازهای داخلی محسوب می‌شوند و اجرای این پروژه می‌تواند الگوی حمل‌ونقل کشور را با تحولی جدی همراه کند.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: پس از نهایی شدن هماهنگی‌های لازم، طرح مصوبه مربوط به محدوده و استانداردهای لکه‌سازی اراضی راه‌آهن به‌منظور تأمین مالی پروژه، در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تصویب نهایی این مصوبات در جلسات پیش‌رو، روند اجرایی پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان–تهران طی ماه‌های آینده آغاز شود و زمینه توسعه خطوط ریلی سریع‌السیر در سایر مسیرهای کشور نیز فراهم آید.