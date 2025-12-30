سرپرست اداره کل راه آهن شمالشرق (۱) معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که عصر سهشنبه با حضور مدیران ارشد راهآهن جمهوری اسلامی ایران، معاون بهرهبرداری این شرکت و امام جمعه و دیگر مسئولان شاهرود در محل اداره کل راه آهن شمالشرق (۱) در شاهرود برگزار شد، حکم انتصاب علیرضا رضایی برون به عنوان سرپرست جدید این اداره کل، به وی اعطا شد.
در متن حکم دکتر ذاکری خطاب به رضایی برون آمده است: با اتکال به خداوند متعال و نظر به تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ، به عنوان سرپرست اداره کل راهآهن شمالشرق (۱) تعیین و منصوب میشوید.
امید است با استعانت از خداوند متعال و بهرهجستن از حسن روابط و همکاری صمیمانه با سایر بخشها، در راستای تحقق اهداف و راهبردهای شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، نسبت به انجام امور محوله اهتمام ورزید.
علیرضا رضایی برون پیش از این، سمت معاونت اداره کل سیر و حرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت.
در این مراسم از ۳۸ سال خدمت فرشاد زادخور در راه آهن جمهوری اسلامی ایران تقدیر شد. وی شش سال مدیرکل راهآهن شمالشرق (۱) بود.
