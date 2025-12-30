فرمانده سپاه گیلانغرب: ۹ دی روز بصیرت و میثاق با ولایت است

مرزبان نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، نهم دیماه را روزی مهم برای ملت ایران دانست و افزود: این روز نماد آگاهی، بصیرت و وفاداری ملت بزرگ ایران اسلامی است که با حضور هوشیارانه، فتنهها و توطئههای دشمنان انقلاب را خنثی کردند و پیوند خود با ولایت فقیه را به نمایش گذاشتند.
وی ادامه داد: حماسه ۹ دی نشان داد ملت ایران در برابر جنگ نرم، تحریف حقایق و پروژههای براندازی، همواره هوشیار و استوار ایستاده است.
فرمانده سپاه شهرستان گیلانغرب تصریح کرد: همان روحیه بصیرت و دشمنشناسی، امروز نیز در حمایت از جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر نظام سلطه جهانی تجلی یافته است.
نوری در پایان خاطرنشان کرد: حماسههای وعده صادق ۱، ۲ و ۳، پیام روشنی از قدرت و اراده ملت ایران بود و بار دیگر هیمنه پوشالی دشمنان را در هم شکست.
