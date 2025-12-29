به گزارش خبرگزاری مهر، جبهه پایداری انقلاب اسلامی به مناسبت سالروز حماسه ۹ دیماه بیانیهای صادر کرد.
متن بیانیه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ إِنَّ فی ذلِکَ لآیاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ (سوره ابراهیم آیه ۵)
انقلاب اسلامی ایران، از شروع نهضت بنیانگذار کبیر آن امام خمینی (ره)، سرشار از مجاهدتها، پایداریها، جوانمردیهای مردمی است که همواره تا پای جان در برابر دشمنیهای مستکبرین عالم و خیانتهای مزدوران و برخی خودفروختگان داخلی از حریم اسلام، ولایت فقیه، استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، دفاع کرده و خواهند کرد. نهم دی یادآور حماسه بزرگی است که مردم ولایت مدار ایران اسلامی در سال ۱۳۸۸ آفریدند و با این کار، نقطه عطف و برگ زرین دیگری به افتخارات خود افزودند. در واقع حماسه ۹ دی نماد عزت و بصیرت مردمی بود که نشان دادند حاضرند تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمانهای انقلاب اسلامی خود بایستند. مردم در ۹ دی با صدای رسا اعلام کردند که اگر دشمن بخواهد در برابر دین آنها بایستد در برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد.
۹ دی میثاق امت با ولایت را ظاهر کرد و درایت رهبری نظام را نمایان و ناکامی اهداف شوم دشمنان و فتنهگران برانداز را به تصویر کشید. این حماسه، نمایشگاه بصیرت مردم ایران در مخالفت با بدخواهان و دشمنان پیشرفت کشور بود. این حماسه ارادت مردم به ولایت فقیه را نشان داد و یوم الله دیگری را برای انقلاب اسلامی در تاریخ ثبت کرد و ماندگار شد. آن حماسه عظیم و حضور ملی وحدتبخش و امیدآفرین به فرموده مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به درستی، تجلی قدرت الهی و روح حسینبن علی (علیهالسلام) و دست خداوند بود که از قلوب با ایمان و ارادههای راسخ ملت مسلمان، شجاع و مبارز ایران ظهور یافت تا بساط فتنۀ فتنهگران، آشوبطلبان و دشمنان عنود و حسود انقلاب را در هم پیچیده و قدرت نرم نظام و اراده، عظمت و اقتدار ملی مردم را به منصه ظهور برساند. به درستی که زنده نگه داشتن این روز بزرگ، تاریخی و تاریخساز و بررسی ریشهها، علل و عوامل، آثار، برکات، پیامدها و پیامهای آن، خود نیز موجب نشر فرهنگ بصیرتافزایی و جلوگیری از جریانات نفوذ و رخنه در داخل کشور و بروز فتنههایی از این دست در سالیان بعد خواهد شد. مردم بصیر و ولایتمدار ایران اسلامی از فتنه پیچیده و توطئه خطرناک ۱۳۸۸ سربلند خارج شدند، اما بایستی بدانیم، فتنه و توطئه دشمنان ایران جان تمامی ندارد، و تا این انقلاب در سایه ولایت فقیه و استقلال کامل از بیگانگان جلو میرود، دشمن برای آن توطئهچینی میکند و فتنههای بعدی متفاوت، پیچیدهتر و به مراتب سختتر خواهد بود.
جبهه پایداری انقلاب اسلامی ضمن گرامیداشت سالروز ۹ دیماه، تأکید مینماید که هویت سترگ این ملت، بافت بیهمتایی از هویت توأمان ایرانیت و اسلامیت است؛ تار و پودی به هم تنیده که عشق به میهن را در آغوش عشق به حق پرورانده است. و دفاع از ایرانِ یگانه و سربلند، امتداد همان طریقتی است که شهدا، با انگیزههای ملکوتی خویش، برای حراست از عزت و یکپارچگی آن پیمودند. لذا بصیرت امروز، نه فقط تشخیص توطئه، که پاسداری از این هویت مقدس و بنیاد ملی در برابر هرگونه تلاش برای نفوذ، تحریف یا تفرقهافکنی است. و همانگونه که حماسه ۱۲ روزه مقاومت در مقابل زیادهخواهیهای رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، سندی درخشان از پیروزی وحدت، ایمان و خردمندی ملت بود، امروزه نیز هوشیاری و انسجام ملی، سدی محکم در برابر خطر همیشگی نفوذ و فتنه دشمنان خواهد بود.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
جبهه پایداری انقلاب اسلامی
