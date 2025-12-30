به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر اسبق ارتباطات در کانال شخصی اش نوشت: ایجاد نارضایتی عمومی و نهایتاً اعتراضات خیابانی مطلوب ترامپ و نتانیاهوست، بسیاری از تحلیلگران بعد از جنگ ۱۲ روزه به طرح و بررسی این مساله پرداختند. یکی از عوامل مهم ایجاد این نارضایتی، بیعملی و بی برنامگی برخی از سیاستگذاران دولتی است که محکم بر صندلی خود تکیه زدهاند.
وی افزود: مأمور کردن وزیر کشور برای صحبت با معترضان اقدام ارزشمندی است، اما این آقای وزیر کشور به معترضین بناست چه وعدهای بدهد؟ با این صحبت ایشان با معترضین، وزرا و معاونین ناکارآمد دولت، کارآمد میشوند؟ ارزهای کلان موجود در شبکه تراستی که به گروگان کاسبان تحریم درآمده به زنجیره اقتصاد کشور بازمیگردد؟ رانتهای بیشمار تخصیص یافته به از ما بهتران به عدالت بین مردم توزیع میشود؟ و...
این عضو ستاد انتخاباتی پزشکیان در انتخابات تاکید کرد: به نظرم ضروریتر این است که یکی مأمور شود با شما بیپرده و صریح صحبت کند جناب رئیس جمهور!
