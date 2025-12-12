  1. سیاست
  2. دولت
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۱

آذری جهرمی:پزشکیان قانون تابعیت فرزندان را برای اعضا هیئت دولت اجراکند

وزیر ارتباطات دولت روحانی، در واکنش به دستور رئیس‌جمهور برای «سیاه کردن» سیم‌کارت‌های سفید خبرنگاران، از دولت خواست به جای تمرکز بر محدودسازی رسانه‌ها، «بساط تبعیض‌های عظیم» را برچیند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت روحانی، در واکنش به دستور رئیس‌جمهور برای «سیاه کردن» سیم‌کارت‌های سفید خبرنگاران، از دولت خواست به جای تمرکز بر محدودسازی رسانه‌ها، «بساط تبعیض‌های عظیم» را برچیند.

او با اشاره به قانون تابعیت فرزندان، اجرای آن را منحصر به مورد محمدجواد ظریف (وزیر امور خارجه اسبق) دانست و خواستار شمول آن برای همه مشمولان قانون در هیئت دولت شد.

این اظهارات، در حالی مطرح می‌شود، که محمدجواد آذری جهرمی از حامیان اصلی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری بوده است.

محمدجواد آذری جهرمی، که از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به عنوان جوان‌ترین وزیر کابینه در دولت حسن روحانی خدمت می‌کرد، در پستی انتقادی در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) نوشت: حالا که رئیس‌جمهور محترم دستور دادند، سیم‌کارت‌های سفید خبرنگاران، سیاه شود؛ بر همین مبنای تصمیم‌گیری از ایشان انتظار است اجرای قانون تابعیت فرزندان را به جای اجرا «تنها و تنها» برای دکتر ظریف، برای همه مشمولین این قانون در هیئت دولت اجرا کنند.

او در ادامه افزود: سیاه کردن ابزار ارتباطی خبرنگاران بی‌پناه و مظلوم که هنر نیست، بساط تبعیض‌های عظیم را به هم بزنید!

    • IR ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 1
      پاسخ
      ایی بنده خدا کی گوش بده

