برپایی نمایشگاه آثار چاپ دستی در نگارخانه شهید شهرانی شهرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایمان اعتدالی اظهار کرد: در نمایشگاه آثار چاپ دستی بر روی پارچه و لباس، ۷۲ لباس و پارچه طراحی شده با استفاده از چاپ باندانا و باتیک و همچنین چاپ قلمکار به نمایش گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه این آثار حاصل تلاش ۲۲ نفر از هنرجویان دانشگاه ملی مهارت استان است، تصریح کرد: این هنرجویان آثار و لباس‌های رنگ آمیزی شده خود را با توجه به خلاقیت‌های فردی و زیر نظر نسترن سامانیان از استادان هنری این دانشگاه آماده کرده‌اند.

معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری افزود: برپایی این نمایشگاه از جمله اقدامات هنری در حوزه عفاف و حجاب و مد و لباس است.

اعتدالی ادامه داد: معرفی چهره‌های جدید هنری و تشویق آنان به تولید اثر، ایجاد فضای مناسب برای ارائه آثار جدید و حرکت در مسیر آشنایی هر چه بیشتر عموم مردم با صنعت چاپ پارچه و مد و لباس و همچنین حمایت از تولیدات داخلی از جمله اهداف برپایی نمایشگاه‌های مد و لباس است.

وی یادآور شد: نمایشگاه آثار چاپ دستی بر روی پارچه و لباس تا دهم دی در نگارخانه شهید شهرانی مجتمع فرهنگی هنری غدیر شهرکرد پذیرای علاقه‌مندان است.