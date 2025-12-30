به گزارش خبرنگار مهر، محسن گرجی ظهر سه شنبه در کارگروه ساماندهی مد و لباس استان سمنان که پس از افتتاح دومین رویداد ملی جلیقه ایرانی در استانداری سمنان تشکیل جلسه داد اعلام کرد: رویداد «جلیقه ایرانی» در سمنان توانست ظرفیت‌های حوزه مد و لباس این استان را نشان دهد.

وی با بیان اینکه نگاه منسجم و تعامل‌محور در حوزه مد و لباس در استان سمنان وجود دارد، افزود: استان سمنان به واسطه اقلیم و فرهنگ منحصر به فردی که دارد می‌تواند در زمینه مد و لباس ایرانی و اسلامی پیشگام باشد.

دبیر کارگروه مد و لباس کشورمان همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره‌های پوشاک مدارس توسط آموزش‌وپرورش، گفت: این وزارتخانه دارای پلتفرم و سکوی اینترنتی مناسبی است که آثار برگزیده در آن معرفی می‌شوند و امکان ارتباط میان تولیدکنندگان و مدارس را فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تواند به‌صورت مؤثر در استان‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.

گرجی با بیان اینکه تجربه موفقی از حضور پوشاک با طرح‌های ایرانی در نمایشگاه‌های روسیه وجود دارد، ابراز کرد: این حضور با استقبال خوبی همراه بوده و نشان می‌دهد تمرکز بر مدل‌های کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذار ضروری است.

وی با بیان اینکه اقتصاد خلاق حلقه مفقوده مد و لباس ایرانی اسلامی است، گفت: تمرکز بر مدل‌های کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذار در حوزه مد و لباس ضرورت دارد.

دبیر کارگروه مد و لباس کشورمان بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های استانی و تیم‌های تخصصی حوزه مد و لباس در برنامه‌های مختلف تأکید کرد و گفت: تمرکز صرف بر تهران مطلوب نیست، بر این اساس در جدیدترین فعالیت آموزشی کارگروه، از مدرسی توانمند از بندرعباس دعوت شد تا ظرفیت‌های استانی بیشتر دیده شوند.

گرجی با اشاره به چالش سطح عرضه پوشاک ایرانی اسلامی پیشنهاد داد: با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان، برگزاری نمایشگاه‌های عرضه می‌تواند مؤثر باشد. تهران آمادگی همکاری دارد و در صورت نیاز، برگزارکنندگان باتجربه استانی معرفی خواهند شد.