سکوی سوم قهرمانی کشور سهم مردان کبدی کار سیستان و بلوچستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی کبدی آقایان کشور، «یادواره شهدای گلستان» و انتخابی بازی‌های آسیایی ناگویای ژاپن ۲۰۲۶ با حضور ۱۸ تیم در چهار گروه در استان گلستان، شهرستان گرگان برگزار شد.

تیم منتخب کبدی سیستان و بلوچستان در گروه چهارم با تیم‌های آذربایجان غربی، همدان و گیلان هم گروه بودند که ورزشکاران استان با سه برد مقابل تیم‌های همدان، گیلان و کرمانشاه بر سکوی سوم مسابقات قهرمانی کشور ایستادند.

در دیدار نهایی تیم گلستان، در مقابل آذربایجان غربی به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را بدست آورد. تیم‌های مازندران و سیستان و بلوچستان هم به طور مشترک در رده سوم قرار گرفتند.