نهم دی نماد بصیرت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در آغاز جلسه شورای شهر، با سلام و درود به حضرت ولی‌عصر (عج) و ارواح طیبه شهدای انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت و شهدای مظلوم غزه، فلسطین، یمن و لبنان، همچنین شهدای تجاوز ۱۲ روزه اسرائیل و آمریکا به ایران اسلامی، از فرماندهان، دانشمندان و مردم شهر و کشور یاد کرد.

وی ضمن درود به حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، به نهم دی‌ماه اشاره کرد و گفت: نهم دی‌ماه روزی است که همه آن را به خاطر داریم؛ روزی که پس از فتنه سال ۱۳۸۸ و حوادثی که چند ماه کشور را ملتهب کرده بود و سوءاستفاده‌هایی که از مردم و آزادی صورت گرفت، ملت ایران با حضور گسترده و تجمعات میلیونی، بصیرت خود را نشان دادند و بار دیگر حمایت و تأیید خود را از ولایت اعلام کردند.

چمران افزود: این حضور در شهر تهران جلوه‌ای ویژه و حادثه‌ای کم‌نظیر داشت و به همین دلیل نهم دی به عنوان روز بصیرت و ولایت نامگذاری شد. امیدواریم این بصیرت، بینایی و تشخیص مصلحت نظام برای مردم، ملت و مسئولان ما همواره باقی بماند و خداوند این نعمت را برای همه ما حفظ کند.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به دهم دی‌ماه، سالروز ولادت حضرت امام محمدتقی (ع)، گفت: این روز خجسته را به محضر امام رضا (ع)، حضرت ولی‌عصر (عج)، مردم ولایت‌مدار و همه مسلمانان تبریک عرض می‌کنیم و امیدواریم ولادت این امام همام برای همه ما همراه با موفقیت و پیروزی باشد.

وی همچنین با اشاره به یازدهم دی‌ماه و آغاز سال جدید میلادی، اظهار داشت: آغاز سال نو میلادی را به همه کسانی که تقویم زندگی‌شان با این تاریخ آغاز می‌شود تبریک می‌گوئیم و امیدواریم سال پیش‌رو، سال صلح، موفقیت و سقوط ظلم باشد.

چمران با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به دانشجویان انجمن‌های اسلامی اروپا تصریح کرد: همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، اصل دشمنی با جمهوری اسلامی به دلیل ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم است و امیدواریم این ظلم و ستم‌ها و جنایات وحشیانه‌ای که امروز به‌ویژه از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جهان انجام می‌شود، هرچه زودتر با سقوط ظالمان به پایان برسد.