به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد سلطانی ظهر یکشنبه در نشست خبری بزرگداشت حماسه روز نهم دی که در این مرکز برگزار شد با اشاره به اهمیت این روز در تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: نهم دیماه روزی بود که ملت شریف ایران در حمایت از انقلاب اسلامی، جایگاه امامت و ولایت، ارزشهای انقلاب و شهدای گرانقدر، به صحنه آمدند و با حضور گسترده خود، فتنهای بزرگ را خنثی کردند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به حوادث سال ۱۳۸۸ افزود: در آن مقطع، فتنهای سهمگین با ادعای تقلب در انتخابات در کشور شکل گرفت و تمامی جریانهای معاند داخلی و خارجی، احزاب و گروههای مخالف انقلاب اسلامی تلاش کردند با ایجاد آشوب، نظام را به چالش بکشند. اما وعده الهی محقق شد و همانگونه که در آیه «اِن تَنصُرُوا اللّهَ یَنصُرکُم وَیُثَبِّت أَقدامَکُم» آمده است، یاری خداوند شامل حال ملت ایران شد.
وی ادامه داد: در نهم دیماه نیز مراسم گستردهای در سراسر کشور برگزار شد و این روز به نماد بصیرت، میثاق امت با ولایت و حمایت قاطع از انقلاب اسلامی تبدیل شد. این مراسم در سالهای بعد، متناسب با شرایط، از راهپیمایی به تجمعهای مردمی تغییر شکل داد و همچنان با شکوه برگزار میشود.
سلطانی با اشاره به برنامههای امسال خاطرنشان کرد: نهم دیماه که به عنوان «روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» نامگذاری شده است، امسال نیز با شعار محوری «حماسه نهم دی؛ تجلی انسجام ملی» در سراسر کشور گرامی داشته میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی اظهار کرد: مراسم نهم دیماه از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح در حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و در رواق حضرت امام خمینی (ره) برگزار میشود. این مراسم با حضور اقشار مختلف مردم، اجرای سرودها، دکلمهها و برنامههای فرهنگی همراه خواهد بود و در پایان، حاضران از بیانات رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها بهرهمند خواهند شد.
وی افزود: شب روز سهشنبه نهم دیماه، برنامهای در ساعت ۱۹ در مجتمع حوزوی آیتالله شاهرودی واقع در خیابان امام رضا (ع) برگزار میشود. این مراسم با محوریت تشکلهای دانشآموزی و مردمی برنامهریزی شده است.
سلطانی ابراز کرد: با توجه به تقارن نهم دی با شب ولادت باسعادت حضرت امام محمد تقی (ع)، کانون فرهنگی حضرت جوادالائمه (ع) با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد و آستان قدس رضوی، برنامهای ویژه تدارک دیده است. این مراسم از میدان شهدا و پس از اقامه نماز مغرب و عشا آغاز میشود و شرکتکنندگان با در دست داشتن شاخههای گل، به سمت بارگاه منور رضوی حرکت خواهند کرد تا ولادت آن حضرت را تبریک گفته و ارادت خود را ابراز کنند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اشاره به روز دهم دیماه گفت: اگرچه روز مشهد هنوز به عنوان یک روز ملی به ثبت نرسیده است، اما این روز در تقویم رسمی کشور درج شده و در سالهای آینده جایگاه مشخصتری خواهد یافت. دهم دیماه یادآور حوادث مهمی از دوران پیروزی انقلاب اسلامی در مشهد است که نقش مردم این شهر در مقابله با رژیم پهلوی و تحولات انقلابی را نشان میدهد.
وی تأکید کرد: مجموعه این برنامهها با هدف پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی، ترویج فرهنگ بصیرت و تقویت انسجام ملی و دینی برگزار میشود.
