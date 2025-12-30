تنها کسی که پس از امام، فریب مجاهدین خلق را نخورد آیت الله مصباح بود

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین کنگره بین المللی استاد فکر بزرگداشت علامه مصباح یزدی و نکوداشت ۱۲ دی روز علوم انسانی اسلامی امروز سه شنبه نهم دی ماه با حضور اصحاب اندیشه، حوزویان و دانشگاهیان در سالن اجلاس صدا و سیما برگزار شد.
منوچهر محمدی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه علوم انسانی و نویسنده، در یادبودی به یاد علامه مصباح یزدی، ایشان را «ستارهای درخشان در آسمان انقلاب اسلامی» خواند و گفت: «بیش از ۴۰ سال در چندین مؤسسه علمی و فرهنگی همراه او بودم. در نگاهی به مسیر انقلاب از خرداد ۱۳۴۲ تا امروز، شاهد بروز چهرههایی همچون شهید مطهری و علامه مصباح بودیم که با تفکر عمیق، نقشی سرنوشتساز در جهتیابی فکری جامعه ایفا کردند.
محمدی افزود: علامه مصباح شخصیتی ذوابعاد بود؛ عالمی که نه تنها تحولات داخلی کشور، بلکه جریانهای فکری جهانی را بهخوبی میشناخت. مهمترین نقش او، هشدار زودهنگام در برابر انحرافات فکری و سیاسی در جامعه بود.
وی با اشاره به دوران پیش از پیروزی انقلاب گفت: هنگامی که سازمان مجاهدین خلق در دانشگاهها نفوذ کرد و بسیاری – حتی برخی از دانشمندان و علما – را تحت تأثیر قرار داد، تنها کسی که پس از امام خمینی (ره) فریب نخورد، علامه مصباح بود.
محمدی ادامه داد: پس از پیروزی انقلاب، علامه مصباح در گفتوگویی با امام، درد علوم اسلامی را عدم آشنایی با علوم جدید دانست و پیشنهاد داد تا این علوم در حوزههای علمیه وارد شوند تا بتوان آنها را نقد و بررسی کرد. امام این ایده را پذیرفت و حتی هزینههای آن را شخصاً تأمین کرد.
وی افزود: همین ابتکار منجر به تأسیس «مؤسسه راه حق» شد که در آن اساتید دانشگاهی اندیشههای غربی را تدریس میکردند. اما هنگامی که شروع به گفتوگو درباره فلسفه غرب کردم، متوجه شدم طلاب همان آنقدر با انقلاب اسلامی آشنا نیستند که بتوانند آن را به درستی درک و تحلیل کنند. بنابراین تصمیم گرفتم ابتدا مبانی نظری انقلاب را به آنها آموزش دهم.
محمدی خاطرنشان کرد: بینش علامه مصباح در شناسایی انحرافات فکری، او را به ‘دیدهبان افکار انقلاب’ تبدیل کرد. او پیش از آنکه بحث ‘مقام مقام’ مطرح شود، به خطرات انحراف در این حوزه هشدار داده بود.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انسانی گفت: علامه مصباح همواره نگران افکار چپ و راستگرایی در جامعه بود. از زمان نهضت آزادی تا دوره ریاستجمهوری بنیصدر و سپس دورههای اصلاحات، همواره با سخنرانیهایی مانند سلسله سخنرانیهای معروفش در نمازجمعه درباره ‘خشونت در اسلام’، در برابر این جریانها ایستاد.
وی هشدار داد: متأسفانه در ۴۷ سال گذشته، یکی از بزرگترین گرفتاریهای ما، حضور گسترده گروههای غربگرا در بدنه قوه مجریه بوده است. این گروهها – که یا نفوذیاند، یا مجذوب، یا مرعوب – با تکیه بر منافع خود، همواره در تلاش برای گسترش نفوذشان بودهاند.
منوچهر محمدی سخن را به شیوه انتخابات ختم کرد: من همواره مخالف شیوههای انتخاباتی غربی بودهام که پول و تبلیغات نقش تعیینکنندهای در آن دارد. گفتم این روش کشور را به ‘ناکجا آباد’ میبرد. علامه مصباح پیشنهاد دیگری داشت: ایجاد مجمعی از مشاوران در کنار ولیفقیه که در حوزههای مختلف نظرات کارشناسی ارائه دهند و ولیفقیه اداره جامعه را بر عهده داشته باشد.»
وی با اشاره غرب گرایان و افکار آنان گفت: غربگرایان میدانند که غرب و آمریکا به جز تسلیم راه دیگری راه قبول ندارد. میگویند اشکالی ندارد، تسلیم شویم و میبنیم کاری میکنند که مردم عصیان کنند. به بدنه جامعه ما با انقلاب است و همانطور که رهبر انقلاب فرمودند پیروز میدان هستیم.
اسلامی کردن علوم انسانی بیان کرد: بارها با اساتید سکولار صحبت کردم و عرض کردند میخواهید علوم را ایدئولوژیک کنید و در جواب میگفتم سکولاریسم هم ایدئولوژیک است، آنها فقط روی مادیات متمرکز شدند و اسلام به جز مادیات بر معنویات هم تاکید دارد. شما خدا را از صحنه معادلات بیرون کردید ولی انقلاب اسلامی به خداوند نقش داده است.
