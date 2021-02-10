آیت الله محسن اراکی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به شخصیت جامع علامه مصباح یزدی گفت: عصبانیت دشمنان نسبت به ایشان نشان دهنده حرکت در خط مستقیم امام و رهبری و اثرگذاری علامه در این مسیر بود.

وی گفت: عظمت شخصیت آیت الله مصباح اقتضا کرد که جاذبه و دافعه ایشان، بسیار بالا باشد و حق دوستان و ارزش مداران را جذب و در عین حال ضد ارزش‌ها و ضد اخلاق‌ها خود به خود علیه ایشان موضع می‌گیرند.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: آیت الله مصباح از چهره‌هایی بودند که قرآن کریم از آنها به عنوان میزان تعبیر می‌کند یعنی آنها میزان تشخیص حق از باطل هستند که برای مردم راه حق را روشن می‌کنند.

فرمانده میدان مبارزه با شبیخون فرهنگی دهه ۷۰

وی با اشاره به دشمنی جریان‌های انحرافی داخل کشور و رسانه‌های استکباری نسبت به ایشان گفت: کینه ورزی دشمنان نشان از ناب و خالص بودن تفکر ایشان و از سوی دیگر نشأت گرفته از شجاعت ایشان در دفاع از اسلام ناب محمدی، دین، مبانی انقلاب و خط امام و رهبری بود.

استاد حوزه علمیه قم دهه هفتاد را دوران سیل شبیخون فرهنگی دشمنان و هجوم شبهات و افکار وارداتی دانست و گفت: بنا داشتند قشر جوان و روشنفکر و حتی روحانی ما را از طریق دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، مجلات و برخی نفوذی‌های حوزوی با القا شبهات و تحریف در اندیشه اسلامی از انقلاب جدا کنند.

وی با اشاره به سخنرانی‌ها و روشنگری‌های علامه مصباح در حوزه و دانشگاه و مجاهدت‌های ایشان در عرصه‌های اندیشه‌ای گفت: فعالیت‌های فکری ایشان در عرصه‌های گوناگون موج تهاجم استکبار در دهه ۷۰ و ادامه آن در دهه ۸۰ را شکست.

آیت الله اراکی با اشاره به هجمه شدید رسانه‌های دشمن به آیت الله مصباح و آیت الله یزدی در انتخابات خبرگان دوره قبل بیان کرد: این کارها در نتیجه این است که توطئه‌های دشمن توسط مجاهدت‌های آنان در هم شکست، خصوصاً آیت الله مصباح که در این صحنه مبارزی توانمند و اندیشه‌گر بودند.

وی با اشاره به غنای فکری، اخلاق مداری و خودساختگی شاگردان آیت الله مصباح یزدی گفت: ایشان با تربیت نسلی بزرگ و گسترده از علما فاضل و اندیشمندان خردمند راهشان را مستحکم کردند.

طرح اندیشه‌های فلسفی علامه مصباح در جوامع دانشگاهی غرب

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فراگیر و بین‌المللی بودن آثار علامه مصباح گفت: اگر کسی بخواهد فعالیت‌های ایشان را به مؤسسه امام خمینی محدود کند در حق ایشان جفا کرده است زیرا تمام حوزه و بلکه تمام جهان به نوعی مدیون ایشان است و آثار ایشان به زبان‌های گوناگون ترجمه شده است.

وی افزود: زمانی که بنده در خارج کشور زندگی می‌کردم و تزی را در دانشگاه با موضوع «آزادی علیت در فلسفه تطبیقی میان فلسفه اسلامی و فلسفه غرب» ارائه کردم، سوپر وایزر ما دنبال منبع انگلیسی معتبر می‌گذشت و جز نوشته آیت الله مصباح چیزی را پیدا نکرد.

آیت الله اراکی با اشاره به گستردگی و نفوذ ابعاد شخصیتی علامه مصباح گفت: با اینکه غربی‌ها سعی دارند تا نسبت به شخصیت‌های ما بی‌اعتنا باشند ولی نوشته‌های آیت الله مصباح به عنوان یک فیلسوف نواندیش و خردورز در جهان غرب مطرح است.

ارادت قلبی علما اهل سنت به آیت الله مصباح

وی با اشاره به التزام عملی آیت الله مصباح یزدی به تقریب مذاهب ایشان را شخصیتی بنیادین در تقریب دانست و گفت: تقریب تنها یک اندیشه و فرضیه نیست بلکه تفکری همراه با عمل است، مرحوم آیت الله مصباح عملاً تقریب را تجسم بخشید. من یادم می‌آید در مجلس خبرگان که بودیم علما اهل سنت مجلس خبرگان بیش از همه به حضرت آیت الله مصباح تعلق داشتند و به ایشان اظهار ارادت می‌کردند به حدی که غالباً با ایشان محشور بودند

آیت الله اراکی با اشاره به ارادت شدید علما اهل سنت کشور نسبت به علامه مصباح گفت: من از برخی از علما اهل سنت شنیدم که می‌گفتند ما آیت الله مصباح را از خودمان می‌دانیم و هیچ فاصله‌ای بین خودمان و آیت الله مصباح احساس نمی‌کنیم

وی افزود: در کشورهای عربی علما اهل سنت زیادی با اندیشه ایشان آشنا بودند و جایگاه ایشان در میان علما اهل سنت کمتر از جایگاه ایشان در علما شیعه نبوده است و ایشان توانستند در دوران حیات مبارک‌شان یک تقریب عینی و حقیقی را به نمایش بگذارد.

آیت الله مصباح از بهترین شارحان اندیشه امام

عضو مجلس خبرگان رهبری علامه مصباح را یکی از بهترین شارحان اندیشه حضرت امام دانست و گفت: کسانی که ادعا می‌کنند میان مکتب فکری آیت الله مصباح و امام اختلافی وجود دارد، نه مکتب فکری امام و نه مکتب فکری علامه مصباح، هیچکدام را نشناخته‌اند.

وی افزود: ایشان دقیقاً همان روش فکری حضرت امام را در پیش گرفتند. ولایت فقیهی که آیت الله مصباح تبیین می‌کردند همان ولایت فقیه حضرت امام است منتها امام تنها به کلیات پرداختند ولی بسیاری از تفاسیر را آیت الله مصباح تبیین نمودند.

آیت الله اراکی با اشاره به تلاش‌های کم نظیر علامه مصباح در تولید علوم انسانی اسلامی گفت: حوزه‌های ما در عرصه علوم انسانی می‌توانند حرف داشته باشند و از طرفی هم غربی‌ها در این رشته کار فراوانی انجام داده‌اند و ما اگر بتوانیم با بهره‌گیری از دانش تجربی غربی‌ها در علوم انسانی، علوم انسانی اسلامی را پایه گذاری کنیم به فتح بزرگی در علوم انسانی دست پیدا کرده‌ایم که علامه مصباح پایه گذار این حرکت بودند و کسی همانند ایشان در این عرصه قدم برنداشته است.