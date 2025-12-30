۴۰ درصد اراضی کشاورزی ایران مجهز به آبیاری نوین است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ نشست خبری معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت برگزاری دهمین نمایشگاه بین‌المللی جامع کشاورزی ایران (ادوات و ماشین‌ها، نهاده‌ها، سیستم‌های نوین آبیاری و کشاورزی هوشمند) در محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی گفت: علم و فناوری، زیرساخت توسعه اقتصادی و در حوزه کشاورزی است. اگر نتوانیم از این فناوری بهره‌مند شویم نمی‌توانیم در مأموریت‌های خود از جمله تأمین امنیت غذایی موفق باشیم.

وی افزود: ارتقا بهره‌وری ضروری است که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد تا بتوانیم از آخرین دانش و اطلاعات این حوزه بهره‌گیری کنیم.

این مسئول دولتی با اشاره به ۳ مؤلفه بهره‌وری به نژادی، به زراعی و آب و خاک است، ادامه داد: در این نمایشگاه ۳۰۰ شرکت به نمایش آخرین محصولات خود می‌پردازند که ۱۰۰ شرکت فعالیت‌شان در حوزه دانش‌بنیان و مربوط به سیستم‌های آبیاری هوشمند است.

وی اضافه کرد: در حوزه به نژادی، شرکت‌های تولیدکنندگان نهاده‌های کشاورزی مانند کود که برای تغذیه گیاهی است و بذر کارهای خوبی در تولیدات گلخانه‌ای داشته‌ایم.

نیازی شهرکی در ادامه سخنان خود به موضوع به زراعی اشاره کرد و تصریح کرد: این بخش شامل مبارزه با بیماری است و بخشی هم مربوط به مکانیزاسیون است.

وی با تاکید بر ضرورت آبیاری هوشمند به دلیل کمبود منابع پایه از جمله آب مورد نیاز، اظهار کرد: در اروپا ۶۰ درصد اراضی کشاورزی با فناوری نوین است و ایران ۴۰ درصد است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر تفاوت اقلیم ایران با کشورهای اروپایی گفت: بله بخش اعظم آبیاری مزارع اروپایی با آب سبز و بارش است در حالی که در ایران برعکس بوده و ما نیاز بیشتری به پیاده‌سازی آبیاری نوین داریم.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به حضور کشورهای خارجی برای بازدید از دهمین نمایشگاه بین المللی جامع کشاورزی پرداخت و گفت: نمایندگانی از کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان و… به عنوان بازدیدکنندگان حضور خواهند داشت که به این میهمانان حضور یک شرکت تولیدکننده خارجی به عنوان غرفه دار نیز باید افزود.

وی گفت: محصولات این شرکت مشابه داخلی ندارد از این رو اجازه شرکت داده شده است.

نیازی شهرکی در ادامه سخنان خود به صادرات حوزه فنی مهندسی و تجهیزات آبیار اشاره کرد و گفت: ایران سال گذشته ۱۰۰ میلیون دلار صادرات به ۱۸ کشور جهاد در این حوزه داشت.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در پایان گفت: برخی شرکت‌های دانش بنیات داخلی روی خط دانش حرکت می‌کنند و بر اساس علم روز دنیا تولیدات فناورانه دارند.