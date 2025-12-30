  1. استانها
  2. کردستان
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۳

پاسخگویی به بیش از ۱۴۸۵ تماس و انجام ۲۴۶ مأموریت اورژانسی در ۲۴ ساعت

پاسخگویی به بیش از ۱۴۸۵ تماس و انجام ۲۴۶ مأموریت اورژانسی در ۲۴ ساعت

سنندج – رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان از پاسخگویی دیسپچ اورژانس ۱۱۵ به بیش از ۱۴۸۵ تماس تلفنی در شبانه‌روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان با اشاره به شرایط نامساعد جوی شب گذشته اظهار کرد: در پی بارش شدید برف و افزایش خطرات ناشی از کولاک، واحد مدیریت بحران اورژانس پیش‌بیمارستانی استان (EOC) به‌صورت کامل فعال شد و پایش مستمر وضعیت استان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این بازه زمانی، دیسپچ اورژانس ۱۱۵ علاوه بر پاسخگویی به تماس‌ها، ۲۹۳ مورد مشاوره تلفنی به شهروندان ارائه کرد و ۲۴۶ مأموریت اورژانسی توسط تیم‌های عملیاتی در شرایط سخت جوی ثبت و با موفقیت انجام شد.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی کردستان با بیان اینکه شهرستان سنندج با ثبت ۹۴ مأموریت، بیشترین حجم مأموریت‌ها را به خود اختصاص داده است، گفت: کارشناسان و نیروهای عملیاتی اورژانس با وجود بارش برف، کولاک و دشواری تردد، با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی به مردم بودند.

هدایی در پایان با ابراز نگرانی از ثبت ۱۱۴ تماس مزاحم با مرکز اورژانس ۱۱۵، تأکید کرد: این تماس‌ها موجب اتلاف زمان نیروهای امدادی شده و می‌تواند روند ارائه خدمات به بیماران و موارد اورژانسی واقعی را با اختلال مواجه کند.

کد خبر 6707097

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها