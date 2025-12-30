پاسخگویی به بیش از ۱۴۸۵ تماس و انجام ۲۴۶ مأموریت اورژانسی در ۲۴ ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، بابک هدایی صبح سه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران رسانههای کردستان با اشاره به شرایط نامساعد جوی شب گذشته اظهار کرد: در پی بارش شدید برف و افزایش خطرات ناشی از کولاک، واحد مدیریت بحران اورژانس پیشبیمارستانی استان (EOC) بهصورت کامل فعال شد و پایش مستمر وضعیت استان در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در این بازه زمانی، دیسپچ اورژانس ۱۱۵ علاوه بر پاسخگویی به تماسها، ۲۹۳ مورد مشاوره تلفنی به شهروندان ارائه کرد و ۲۴۶ مأموریت اورژانسی توسط تیمهای عملیاتی در شرایط سخت جوی ثبت و با موفقیت انجام شد.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی کردستان با بیان اینکه شهرستان سنندج با ثبت ۹۴ مأموریت، بیشترین حجم مأموریتها را به خود اختصاص داده است، گفت: کارشناسان و نیروهای عملیاتی اورژانس با وجود بارش برف، کولاک و دشواری تردد، با آمادگی کامل در حال خدمترسانی به مردم بودند.
هدایی در پایان با ابراز نگرانی از ثبت ۱۱۴ تماس مزاحم با مرکز اورژانس ۱۱۵، تأکید کرد: این تماسها موجب اتلاف زمان نیروهای امدادی شده و میتواند روند ارائه خدمات به بیماران و موارد اورژانسی واقعی را با اختلال مواجه کند.
