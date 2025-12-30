  1. استانها
  2. لرستان
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۴۹

تشکیل پرونده تعزیراتی خریدوفروش روغن خوراکی در خرم‌آباد

خرم‌آباد - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از تشکیل پرونده تعزیراتی خریدوفروش روغن خوراکی در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: پرونده خریدوفروش روغن خوراکی خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش ۱۰۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی خرم‌آباد رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و باتوجه‌به ارائه‌نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۲۵ میلیارد و ۷۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل روابط تعزیرات حکومتی لرستان، گفت: با گزارش سازمان صمت شهرستان خرم‌آباد پیرامون خریدوفروش روغن جامد خارج از ضوابط تعیینی دولت، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

