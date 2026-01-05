به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی اظهار داشت: پرونده مربوط به خرید و فروش ۲۸۸ تن برنج خارج از ضوابط تعیینی دولت، به ارزش ۱۱۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال، در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان خرمآباد مورد رسیدگی قرار گرفت.
وی با اشاره به اهمیت نظارت بر بازار کالاهای اساسی افزود: این پرونده پس از تکمیل مستندات و بررسی گزارشهای اولیه، در دستور کار شعبه رسیدگیکننده قرار گرفت و تمامی جوانب تخلف بهصورت دقیق بررسی شد.
محکومیت متخلف بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان بیان کرد: شعبه رسیدگیکننده پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی معتبر از سوی متخلف، اتهام فروش برنج خارج از ضوابط تعیینی دولت را محرز دانست.
شاهی تصریح کرد: بر همین اساس و طبق ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متخلف به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی، معادل یکچهارم ارزش کالا، محکوم شد.
کشف انبارهای برنج با گزارش دستگاههای نظارتی و امنیتی
وی در ادامه گفت: این تخلف با گزارش اداره کل صنعت، معدن و تجارت شهرستان خرمآباد و همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی شد که در جریان آن، انبارهای محل نگهداری برنج کشف و مستندات لازم جمعآوری شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: پس از کشف انبارها و تکمیل پرونده، موضوع برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی مرکز استان ارسال و منجر به صدور حکم شد.
تأکید بر برخورد قاطع با اخلالگران بازار کالاهای اساسی
شاهی در پایان با تأکید بر تداوم نظارتها خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه خرید، فروش و نگهداری کالاهای اساسی خارج از ضوابط و مقررات دولتی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت و اجازه نخواهد داد عدهای با اقدامات سودجویانه، نظم بازار و حقوق مصرفکنندگان را خدشهدار کنند.
