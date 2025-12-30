به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری دهمین جشنواره ملی اسباب بازی، پیش از ظهر امروز سه شنبه نهم دی‌ماه با حضور حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونانش برگزار شد.

حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه فرهنگ و عدالت آموزشی گفت: برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها نمادی از حرکت به سمت تحقق عدالت فرهنگی و آموزشی است.

وی در آستانه برگزاری دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی افزود: در سال جاری، موفق شدیم طبق وعده‌ای که سال گذشته داده بودیم، فعالیت‌های نمایشگاهی را به استان‌ها گسترش دهیم. به‌طوری‌که در فاصله بین نهمین و دهمین جشنواره ملی، دو نمایشگاه استانی در استان‌های آذربایجان غربی و مرکزی برگزار شد.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بیان اینکه گسترش این جشنواره به استان‌ها مصداق عینی عدالت فرهنگی و آموزشی مورد تأکید دولت و آقای پزشکیان رئیس جمهور است، اظهار داشت: برنامه ما این است که پس از برگزاری دهمین جشنواره ملی، این روند را با قوت ادامه دهیم و استان‌های دیگر از جمله قم و دیگر مناطق کشور را نیز در ایامی مانند ماه مبارک رمضان، تحت پوشش قرار دهیم.

نمایشگاه یک مرکز تولید و تبادل معنا است

وی یادآور شد: لازم است درباره برخی مفاهیم مانند نمایشگاه بازخوانی داشته باشیم. در تصور عمومی، نمایشگاه اغلب به عنوان یک بازار خرید و فروش با قیمت‌های مناسب در مناسبت‌هایی مانند عید تعریف می‌شود. اما از دیدگاه ما، نمایشگاه یک مرکز تولید و تبادل معنا است.

مدیرعامل کانون پرورش فکری اظهار کرد: وقتی نمایشگاهی مانند نمایشگاه ملی اسباب‌بازی برگزار می‌شود، فرصتی فراهم می‌آید تا اندیشمندان، صاحبان قلم، اصحاب رسانه و فعالان حوزه تربیت به تأمل بپردازند و ظرفیت‌های اسباب‌بازی را در زمینه‌های رشد، خلاقیت، سرگرمی و پرورش تفکر خلاق بررسی کنند. این فرصتی است برای رسانه‌ها تا زوایای جدیدی را کشف کنند.

وی افزود: نمایشگاه صرفاً محل فروش یا بازدید نیست، بلکه فضایی برای تعامل میان فرهنگ، آموزش و جامعه است؛ نمایشگاه جایی است که می‌توانیم توانمندی‌های خود را به خانواده‌ها و نوجوانان نشان دهیم، از آن بهره آموزشی ببریم، فرهنگ‌سازی کنیم و تولید داخلی را ترویج دهیم.

علامتی با اشاره به لزوم نگاه فرابخشی به مسائل گفت: معمولاً مسائل را بخشی می‌بینیم؛ مثلاً آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی را صرفاً وظیفه پلیس می‌دانیم. اما این یک مسئله فرابخشی است که می‌تواند با اقتصاد، اجتماع و دیگر حوزه‌ها پیوند بخورد. در مورد اسباب‌بازی، بازی و سرگرمی نیز باید چنین نگاهی داشته باشیم.

وی ادامه داد: باید بیندیشیم که چگونه می‌توان از حوزه اسباب‌بازی و سرگرمی برای حل مسائل دیگر مانند بهداشت، انرژی و سایر حوزه‌های تخصصی استفاده کرد. این همان تبادل معنایی است که نمایشگاه می‌تواند ایجاد کند.

تولیدکنندگان اسباب بازی افسران اقتصادی کشور هستند

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: نمایشگاه فضایی برای تعامل میان فرهنگ، آموزش و جامعه است. در دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی نیز بر آنیم تا با نگاهی فرابخشی، از این ظرفیت برای حل مسائل متعدد بهره ببریم. ما معتقدیم سرگرمی، بازی و اسباب‌بازی، ابزاری تربیتی و آموزشی است و مسئولان و سازمان‌های مختلف باید از این ظرفیت برای حل چالش‌های گوناگون استفاده کنند. این محوری است که در بخش علمی جشنواره نیز مورد بحث و تأکید قرار خواهد گرفت.

وی در تشریح ابعاد و اهداف دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی، گفت: این جشنواره فرصتی است تا نشان دهیم چگونه می‌توان از ظرفیت اسباب‌بازی و بازی برای پرداختن به مسائل فرابخشی مانند آموزش راهنمایی و رانندگی، بهداشت و درمان، برنامه‌ریزی و بهداشت شهری استفاده کرد. ما باید از این ابزار برای کمک به پرورش شهروندانی آگاه و با فرهنگ بهره ببریم.

۲۷ تا ۳۰ دی؛ زمان برگزاری دهمین جشنواره صنعت اسباب بازی

علامتی گفت: نمایشگاه صرفاً یک رویداد تجاری نیست، بلکه یک فضای گفتگو و آموزش اجتماعی و یک رسانه زنده و چندحسی است که اتفاقات مهمی در آن رخ می‌دهد. رویکرد اصلی ما در این جشنواره، از یک سو معرفی و نمایش ظرفیت‌های داخلی کشور است. امروز بیش از ۲۰۰ تولیدکننده داخلی صنعت اسباب‌بازی با بیش از ۳۰۰۰ محصول ایران‌ساخت در این نمایشگاه حضور دارند. این‌ها سرمایه‌گذاران و افسران اقتصادی هستند که عرصه‌های دیگر را رها کرده و در حوزه کودک و نوجوان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. حضور و مقاومت آن‌ها در تولید محصولات باکیفیت و متنوع ایرانی، پایه‌ای برای اقتصاد کشور و انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به شعار جشنواره امسال، «بازی، حال خوش زندگی»، اظهار کرد: دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ دی‌ماه در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واقع در خیابان حجاب، برگزار می‌شود و از کودکان، نوجوانان، خانواده‌ها، اساتید، پژوهشگران، معلمان و مراکز آموزشی و هنری دعوت به بازدید می‌کنیم.

مدیرعامل کانون پرورش فکری خاطرنشان کرد: این رویداد منطبق بر شعار سال سرمایه‌گذاری برای تولید و در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم در عدالت آموزشی و فرهنگی است. ما این مسیر را ادامه داده و به استان‌ها و مناطق محروم نیز خواهیم برد.

وی با اشاره به اهداف جشنواره صنعت اسباب بازی گفت: تحقق شعار سال و حمایت از کالای داخلی و فرهنگ‌سازی در این زمینه، کمک به برقراری ارتباط هدفمند بین طراحان، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه بازی، کمک به ساماندهی صنعت اسباب‌بازی و ایجاد زمینه برای طراحی و استقرار نظام نوآوری از اهداف این دوره از جشنواره به شمار می‌رود.

شورای نظارت بر اسباب بازی به عنوان نهاد فرابخشی نقش نظارتی دارد

علامتی گفت: این جشنواره با همکاری و تقسیم کار مشخصی برگزار می‌شود. شورای نظارت بر اسباب‌بازی به عنوان نهاد فرابخشی نقش نظارتی دارد، انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی زحمت اصلی اجرا و گردآوری تولیدکنندگان را بر عهده دارد و کانون پرورش فکری نیز در راستای کاهش تصدی‌گری و افزایش تولی‌گری، هماهنگی کلی را عهده‌دار است. نهادهای دیگری مانند ستاد علوم شناختی و دانشگاه‌ها نیز در بخش‌های تخصصی همکاری می‌کنند.

وی به بخش‌های مختلف جشنواره اشاره کرد و گفت: بخش‌هایی مانند نمایشگاه-فروشگاه اسباب‌بازی ایرانی و نمایشگاه ترویج بازی و اسباب‌بازی با هدف آشنایی عینی با کارکردهای بازی طراحی شده‌اند. بخش ترویجی کاملاً رایگان است و فضایی شاد، بانشاط، آموزشی و سالم را برای خانواده‌ها فراهم می‌آورد به گونه‌ای که می‌توانند ساعاتی مفید و خوش را در کنار کودکان خود تجربه کنند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری گفت: امسال نیز مانند سال گذشته، بخش علمی ویژه‌ای داریم که شامل برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه بازی و سرگرمی با مدیریت دانشگاهیان خواهد بود.علاوه بر این، یک بخش رقابتی طراحی شده که در آن بهترین تولیدات از منظر کیفیت ساخت و همچنین معیارهای آموزشی، تربیتی، فرهنگی و بهداشتی مورد ارزیابی و تقدیر قرار می‌گیرند. بخش دیگری نیز به نمایش بازی‌های بومی و محلی ایران اختصاص دارد که توسط همکارانم در کانون پرورش فکری اجرا خواهد شد. همچنین، فراخوان ساخت تیزر و محتوای چندرسانه‌ای مرتبط نیز در دستور کار است.

وی با اشاره به توجه ویژه به مناطق محروم بیان کرد: طبق روال هر سال، بخشی برای حمایت از کودکان مناطق کم‌برخوردار در نظر گرفته‌ایم. در این طرح، علاوه بر اقدامات خود کانون پرورش فکری، خانواده‌های بازدیدکننده نیز می‌توانند هنگام خرید از غرفه‌های مشخص شده، بخشی از خرید خود را به شکل اسباب‌بازی به این کودکان اهدا کنند که متعاقباً توسط کانون به مناطق محروم ارسال خواهد شد.

بخش نمایشگاه ترویج بازی و اسباب‌بازی، فضایی جذاب و کاملاً رایگان خواهد بود

علامتی گفت: بخش نمایشگاه ترویج بازی و اسباب‌بازی، فضایی جذاب و کاملاً رایگان خواهد بود که انواع بازی‌های حرکتی-مهارتی، رومیزی، آموزشی، هنری و کاردستی را در معرض تجربه مستقیم کودکان و خانواده‌ها قرار می‌دهد.

وی با اشاره به دیگر برنامه‌های جنبی جشنواره گفت: برگزاری اجرای نمایش محیطی با موضوع بازی و سرگرمی، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری مرتبط در مراکز کانون در سراسر کشور، برگزاری یک شادپیمایی با حضور خانواده‌ها و محوریت کودکان و نوجوانان در خیابان حجاب تهران، همزمان با ایام ولادت حضرت علی (ع)، پخش برنامه‌های زنده از صدا و سیما با حضور شخصیت‌های عروسکی، ارائه مشاوره رایگان توسط کارشناسان روانشناسی برای انتخاب بازی و اسباب‌بازی مناسب، برنامه‌های ویژه‌ای مانند دختر-پدری یا پسر-پدری به مناسبت روز پدر رونمایی از اسباب‌بازی‌های جدید ایرانی از برنامه‌های جنبی این جشنواره به شمار می‌رود.

مدیرعامل کانون پرورش فکری ضمن قدردانی از همراهی نهادهای دیگر، به همکاری با وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: یکی از اهداف مهم ما، بهره‌گیری از ابزار بازی و سرگرمی در محیط‌های آموزشی مانند مهدکودک‌ها و مدارس ابتدایی است. در همین راستا، با مشارکت نهادهای خیری مانند «جامعه یاوری»، طرحی را آغاز کرده‌ایم که در آن کتابخانه‌های کلاسی مدارس، به ویژه در مناطق کم‌برخوردار، با بسته‌هایی شامل کتاب و اسباب‌بازی‌های آموزشی اهدایی تجهیز می‌شوند. این طرح به صورت مستمر ادامه خواهد یافت.

امروز سهم تولید داخلی در بازار اسباب بازی کشور به حدود ۴۰ درصد رسیده است

وی در پاسخ به خبرنگار مهر با اشاره به دستاوردهای کلان برگزاری جشنواره‌های ملی اسباب‌بازی و اقدامات فرابخشی در این حوزه، به ارائه آمار و نتایج ملموس پرداخت.

علامتی ضمن یادآوری تغییر نقش کانون پرورش فکری از یک تولیدکننده محدود به یک نهاد هماهنگ‌کننده و ناظر، اظهار کرد: امروز آغوش کانون پرورش فکری به روی تمام تولیدکنندگان داخلی گشوده شده و تولید نمونه‌های الگویی و فاخر، تنها بخشی از مأموریت آن است.

وی با تأکید بر اهمیت انتشار جداگانه آمار ارائه‌شده به عنوان دستاوردی ملی، گفت: در آغاز مسیر، سهم تولید داخلی در بازار اسباب‌بازی کشور تنها حدود ۱۰ درصد بود. اما امروز و در پی اقدامات هماهنگ و پیگیری‌های مستمر در شورای نظارت بر اسباب‌بازی با مشارکت نهادهای مختلف، این سهم به حدود ۴۰ درصد رسیده که نشان‌دهنده رشد چشمگیر ۳۰۰ درصدی حضور کالای ایرانی در بازار است.

مدیرعامل کانون پرورش فکری گفت: از جمله اقدامات مؤثر در این مسیر، افزایش تعرفه گمرکی واردات از حدود ۱۰ به ۲۵ درصد برای حمایت از تولید داخل، تثبیت ارزش گمرکی و شفاف‌سازی آن، فعال‌سازی سامانه جامع تجارت با حضور بیش از ۲۰۰ تولیدکننده داخلی، و همکاری مؤثر با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و گمرک بوده است. این همکاری‌های فرابخشی نه تنها از قاچاق جلوگیری کرده، بلکه بستری برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به فعالان این عرصه فراهم آورده است.

وی افزود: شاهد ارتقای قابل توجه کیفیت و کمیت تولیدات داخلی هستیم. تعداد محصولات ایران‌ساخت ارائه‌شده در جشنواره از حدود دو هزار و ۲۰۰ قلم در سال گذشته به بیش از سه هزار قلم در سال جاری افزایش یافته و کیفیت طراحی و ساخت این محصولات به‌طور محسوسی بهبود پیدا کرده است. این پیشرفت‌ها به حدی است که تولیدکنندگان داخلی اکنون توانسته‌اند در نمایشگاه‌های بین‌المللی مانند عراق نیز حضور یابند و گام‌های اولیه را برای ورود به بازارهای جهانی بردارند.

علامتی گفت: هدف نهایی همه این تلاش‌ها، دسترسی خانواده‌های ایرانی به اسباب‌بازی‌هایی با کیفیت، متنوع و با قیمت مناسب است؛ قیمتی که نه لزوماً ارزان، بلکه متناسب با درآمد خانوار و ارزش واقعی محصول باشد. در همین راستا، نظارت بر واردات قانونی و کنترل قاچاق به‌عنوان بخشی از ۶۰ درصد سهم باقی‌مانده کالای خارجی، کماکان در دستور کار جدی قرار دارد.

شاهد سهم ۶۰ درصدی اسباب بازی‌های خارجی در بازار هستیم

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح دقیق‌تر وضعیت بازار اسباب‌بازی و اقدامات آینده پرداخت و گفت: ما شاهد سهم ۶۰ درصدی اسباب‌بازی‌های خارجی در بازار هستیم. بخشی از این واردات، کاملاً قانونی و دارای مجوز است. این مجوزها برای ورود اسباب‌بازی‌ها یا کنسول‌هایی صادر می‌شود که مشابه داخلی با کیفیت قابل قبول ندارند. بنابراین، عدد ۶۰ درصد به معنای قاچاق کامل نیست، بلکه شامل کالاهای دارای مجوز و پرداخت‌کننده حقوق گمرکی نیز می‌شود. هدف ما تداوم روند رشد تولید داخلی و رساندن سهم آن از ۴۰ درصد فعلی به مرزهای بالاتر است و این جشنواره با معرفی توانمندی‌ها، کمک شایانی به این هدف خواهد کرد.

مدیرعامل کانون پرورش فکری گفت: کیفیت، قیمت مناسب و نظارت تربیتی-آموزشی بر محصولات محورهای اصلی هستند.دیدگاه آقای کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، به حوزه اسباب‌بازی مثبت است و همکاری با این وزارتخانه برای تعمیق نقش آموزشی و تربیتی اسباب‌بازی‌ها با قوت ادامه خواهد یافت و هیچ وقفه‌ای در این مسیر ایجاد نخواهد شد.

علامتی با رویکردی تحلیلی به موضوع خلق شخصیت‌های محبوب پرداخت و یادآور شد: ساخت یک کاراکتر ماندگار نیازمند یک ایده مبارک، تولید باکیفیت و برنامه جامع جامعه‌پردازی است. برخی پروژه‌ها علی‌رغم زحمات زیاد، به دلایل مختلف از جمله ناتوانی در جذب مخاطب، ممکن است به نتیجه نرسند که باید صادقانه آن را پذیرفت و برای احیا یا خلق اثری جدید برنامه‌ریزی کرد و نباید منفعل بود.

وی از استراتژی فعال کانون پرورش فکری برای خلق و توسعه شخصیت‌های جدید خبر داد و گفت: «بچه‌زرنگ» به عنوان یک نمونه موفق است که از یک فیلم سینمایی در سال ۱۴۰۲ شروع و به یک شخصیت محبوب تبدیل شد. پشت این موفقیت، یک برنامه بازارپردازی فرهنگی منسجم قرار داشت که منجر به تولید حدود ۶۰ قلم محصول مختلف از لوازم تحریر تا بازی رومیزی شد.

بچه زرنگ ۲ در سال ۱۴۰۷ آماده می‌شود

مدیرعامل کانون پرورش فکری گفت: با اتصال به مجموعه‌های دانش‌بنیان و مردمی مانند مرکز هنرهای پویا، کار توسعه این شخصیت ادامه دارد. سریال پویانمایی «بچه‌زرنگ» در ۵۲ قسمت ۲۰ دقیقه‌ای آماده پخش در پلتفرم‌های داخلی از بهمن‌ماه است. همزمان، تولید عروسک و همچنین ساخت فیلم سینمایی پویانمایی «بچه‌زرنگ ۲» برای سال ۱۴۰۷ کلید خورده است. این روند، الگویی اصولی برای ارائه کاراکترهای جدید متناسب با شرایط روز است.

وی به فعالیت سایر نهادهای فرهنگی مانند صدا و سیما در خلق شخصیت‌هایی مانند ببعی قهرمان و نوید اشاره کرد و افزود: هدف همه دستگاه‌های فرهنگی، پاسخگویی به نیازها و مطالبات کودک و نوجوان است. کانون نیز موفقیت‌های گذشته خود مانند جشنواره قصه‌گویی را با قوت ادامه می‌دهد و در عین حال، درصدد جبران کاستی‌های احتمالی برآمده است.

علامتی درباره آغاز به کار دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی گفت: ما مراسم افتتاحیه ویژه‌ای نخواهیم داشت، بلکه از عصر فردا چهارشنبه ۱۰ دی ماه میزبان بازدیدکنندگان خواهیم بود تا خانواده‌ها در یک فضای شاد و بانشاط از آن استفاده کنند. برنامه‌های مناسبی برای حضور کودکستان‌ها و مهدکودک‌ها تدارک دیده شده و غرفه‌های تخصصی مانند خانه طراحان اسباب‌بازی نیز با قدرت فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. هرگونه تغییر در برنامه از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.