به گزارش خبرنگار مهر؛ انجمن اسباب‌بازی ایران در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و با هدف توسعه عدالت فرهنگی و ایجاد دسترسی برابر برای کودکان و نوجوانان روشن‌دل (نابینایان و کم‌بینایان)، هم‌زمان با برگزاری دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی ایران از دو اسباب‌بازی ویژه رونمایی می‌کند.

این رویداد در چارچوب دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی ایران که با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال برگزاری است، برگزار می‌شود و گامی مهم در مسیر فراگیرسازی صنعت اسباب‌بازی و توجه به نیازهای گروه‌های کمتر دیده‌شده به شمار می‌آید.

دو اسباب‌بازی معرفی‌شده، برای نخستین بار توسط شرکت‌های داخلی و با رویکرد طراحی فراگیر (Inclusive Design) تولید شده‌اند و به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که کودکان و نوجوانان نابینا و کم‌بینا بتوانند از طریق لمس و ساختارهای تعاملی، تجربه‌ای فعال، آموزشی و لذت‌بخش از بازی داشته باشند.

انجمن اسباب‌بازی ایران با تأکید بر نقش اسباب‌بازی در رشد شناختی، اجتماعی و عاطفی کودکان، این اقدام را بخشی از سیاست‌های حمایتی خود در حوزه مسئولیت اجتماعی می‌داند و امیدوار است رونمایی از این محصولات، زمینه‌ساز توجه بیشتر تولیدکنندگان داخلی به طراحی و تولید اسباب‌بازی‌های دسترس‌پذیر و فراگیر شود.

دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی ایران به عنوان مهم‌ترین رویداد تخصصی این حوزه، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های نوآورانه صنعت اسباب‌بازی کشور و تقویت پیوند میان تولیدکنندگان، نهادهای فرهنگی و خانواده‌هاست؛ و رونمایی از این دو محصول ویژه، جلوه‌ای از نگاه انسانی و اجتماعی این جشنواره به شمار می‌آید.

این دوره از جشنواره ملی اسباب بازی ایران از روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آغاز شده است و تا ۲۷ دی‌ماه ادامه دارد و این اسباب‌بازی‌های ویژه نابینایان و کم‌بینایان در روزهای آینده طی مراسمی در این جشنواره رونمایی می‌شود.