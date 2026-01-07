  1. فرهنگ و ادب
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

هوش مصنوعی باید در خدمت اسباب‌بازی باشد

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، با تأکید بر فرصت‌سازی هوش مصنوعی در حوزه اسباب‌بازی، از برنامه‌ریزی برای تولید، ترویج و آموزش در این زمینه خبر داد.

حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در حاشیه دهمین جشنواره اسباب بازی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اسباب‌بازی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی گفت: درباره اسباب‌بازی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، باید بگویم که جهان به این سمت حرکت می‌کند. به نظر من، ما باید هوش مصنوعی را به‌عنوان یک فرصت ببینیم و آن را در خدمت حوزه اسباب‌بازی قرار دهیم، نه اینکه اسباب‌بازی را در خدمت هوش مصنوعی کنیم. ما می‌توانیم از این فرصت برای تولید، ترویج و تبلیغ بهتر استفاده کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه آیا تولیدکننده ایرانی توانایی تولید چنین اسباب‌بازی‌هایی را دارد، گفت: به‌عنوان مثال، عروسکی که گرم می‌شود و حس یک موجود زنده را منتقل می‌کند. هرچند دستیابی به این دانش ممکن است نیازمند تلاش بیشتری باشد، اما ما در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از این تلاش‌ها حمایت می‌کنیم و آموزش‌های لازم را ارائه خواهیم داد.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: در بخش علمی، موضوع بهره‌مندی از هوش مصنوعی در اسباب‌بازی، یکی از محورهای اصلی دهمین جشنواره اسباب بازی و نشست‌های علمی آن است.

علامتی گفت: ما باید آینده‌نگر باشیم و در سال‌های آینده، همگام با تحولات روز پیش برویم؛ اما در این مسیر، اصالت خود و نگاه تربیتی‌مان را از دست نخواهیم داد. هر اقدامی که ما را در این مسیر یاری کند، قطعاً انجام خواهیم داد.

