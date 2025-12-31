به گزارش خبرگزاری مهر، حامد علامتی در حکم‌هایی جداگانه، لیلا بابایی را به عنوان دبیر، سیدمحسن بنی‌هاشمی را به‌عنوان دبیر علمی، پوپک عظیم‌پور را به عنوان دبیر بخش عروسکی، امیر محمدپور را به‌عنوان مسئول کمیته مالی و پشتیبانی، مجتبی دانشور را به‌عنوان مسئول کمیته روابط عمومی و ارتباطات رسانه‌ای، سعیده عزیزیان را به‌عنوان مسئول اجرایی بخش علمی، مهدی رسولی را به‌عنوان مسئول کمیته نمایشگاهی، هاجر کامرانی‌شهری را به‌عنوان مسئول کمیته ارزیابی و روح‌الله عباسی‌نژاد را به‌عنوان مسئول کمیته حراست دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی کانون منصوب کرد.

مدیرعامل کانون در این احکام با اشاره به تعهد، توانمندی و سابقه‌های ارزشمند دبیران و مسئولان کمیته‌ها، این مسئولیت‌ها را به آنان سپرد و ابراز امیدواری کرد با توکل به خداوند متعال و برنامه‌ریزی شایسته، شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد ملی باشیم.

دهمین جشنواره ملی اسباب‌بازی کانون از روز ۱۰ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران از ساعت ۱۱ تا ۲۰ برگزار می‌شود.