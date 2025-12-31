به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از جشنواره امروز با حضور گسترده تولیدکنندگان داخلی و با شعار «بازی، حال خوش زندگی» آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه، بیش از ۲۰۰ تولیدکننده ایرانی با عرضه بیش از ۳۰۰۰ محصول ایرانساخت حضور دارند که نشاندهنده رشد کمی و کیفی این صنعت در کشور است.
این دوره از جشنواره در بخشهای متنوعی طراحی شده است. بخش «نمایشگاه-فروشگاه اسباببازی ایرانی» امکان مشاهده و خرید تولیدات داخلی را فراهم میآورد، در حالی که بخش «نمایشگاه ترویج بازی و اسباببازی» با رویکردی آموزشی و کاملاً رایگان، فضایی شاد و سالم را برای تجربه مستقیم خانوادهها و کودکان ایجاد کرده است. در این بخش، بازیهای حرکتی-مهارتی، رومیزی، آموزشی و هنری در دسترس بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
یکی از بخشهای ویژه جشنواره امسال، بخش علمی و تخصصی است که شامل نشستهای تخصصی با مدیریت دانشگاهیان و با محوریت موضوعاتی همچون کاربرد هوش مصنوعی در تولید اسباببازی میباشد. همچنین بخش رقابتی جشنواره به ارزیابی و تقدیر بهترین تولیدات از منظر کیفیت ساخت، آموزشی، تربیتی، فرهنگی و بهداشتی اختصاص دارد.
از برنامههای شاخص دیگر، بخش «بازیهای بومی و محلی ایران» است که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اجرا میشود و هدف آن احیاء و معرفی بازیهای سنتی ایرانی به نسل جدید است.
در این دوره، تأکید ویژهای بر نوآوری، ارزیابی پروژههای گذشته و توسعه همکاریهای بیننهادی شده است. رویکرد نوآورانه هم در ارائه خدمات و هم در طراحی و تولید اسباببازی مورد توجه داوران و برنامهریزان جشنواره قرار دارد.
جشنواره ملی اسباببازی با ایجاد فضایی تعاملی و آموزشی، نه تنها به عنوان یک رویداد فروشگاهی، بلکه به عنوان محفلی برای تبادل دانش، ترویج فرهنگ بازی سالم و حمایت از تولید داخلی نقش آفرینی میکند. این رویداد تا روزهای پایانی خود پذیرای خانوادهها، کودکان، تولیدکنندگان و علاقهمندان به حوزه بازی و اسباببازی خواهد بود.
