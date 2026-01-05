منا عمادی مدیر اجرایی دهمین جشنواره ملی اسباب بازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: دهمین جشنواره ملی اسباب بازی که از ۱۰ دی ماه آغاز شده و تا ۲۷ دی ماه ادامه دارد، میزبان خانواده‌ها و علاقه‌مندان به بازی و سرگرمی است.

وی با اشاره به بخش فروشگاهی جشنواره، از حضور پررنگ تولیدکنندگان داخلی خبر داد و گفت: امسال حدود ۳۰۰۰ کالای ایرانی در بخش فروشگاهی عرضه می‌شود که بیش از ۲۰ درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته‌ایم. همچنین حدود ۳۰۰ کالای جدید برای اولین بار در این دوره ارائه شده است.

مدیراجرایی دهمین جشنواره ملی اسباب بازی گفت: بخش فروشگاهی که از ساعت ۱۱ صبح تا ۸ شب دایر است، کالاهایی را برای همه گروه‌های سنی، از خردسال تا بزرگسال، در بر می‌گیرد. تنوع محصولات شامل بازی‌های حرکتی، تمرکزی، دست‌ورزی و فکری است.

بخش ترویجی و سرگرمی با هدف ترویج فرهنگ بازی و شادی

وی خاطرنشان کرد: بخش ترویجی و سرگرمی با هدف ترویج فرهنگ بازی و شادی، هر روز از ساعت ۱۵ تا ۲۰ در سالن «تیمچه» برگزار می‌شود. این بخش شامل فعالیت‌های متنوعی است که برای ارتباط مستقیم خانواده‌ها با بازی طراحی شده است.فضای تعاملی شامل بازی‌های حرکتی، فوتبال دستی و ایرهاکی، بازی‌های بومی و محلی شامل اجرای بازی‌های قدیمی مانند هفت سنگ، پرینت سه‌بعدی شامل امکان مشاهده فرآیند ساخت و بازی با محصولات تولیدی، آسمان‌نما شامل فضایی برای آشنایی کودکان با نجوم و فضا و خانه طراحان شامل محلی برای تعامل طراحان بازی‌های داخلی با مردم و ارائه طرح‌های جدید است.

عمادی گفت: بخش نمایشی نیز هر روز از ساعت ۱۶ تا ۱۷ با اجرای تئاتر، حضور برنامه‌های محبوبی مانند «مل مل» و مجموعه «ریتموگیم» با فعالیت‌های حرکتی برای خانواده‌ها همراه است. همچنین در نگارخانه جشنواره، تعدادی از عروسک‌های بومی محلی به نمایش گذاشته شده است.

وی درباره استقبال مردمی و تأثیر شرایط اقتصادی اظهار کرد: با توجه به برودت هوا و طولانی بودن زمان جشنواره (۱۷ تا ۱۸ روز)، رونق حضور مردم زمان‌بر است. امیدواریم با اطلاع‌رسانی بیشتر و آرام شدن اوضاع، استقبال افزایش یابد.

مدیراجرایی دهمین جشنواره ملی اسباب بازی در خصوص قدرت خرید مردم، صراحتاً به تأثیر افزایش شدید قیمت‌ها بر سبد خرید خانوار اشاره کرد و یادآور شد: طی همین ۱۰ روز اخیر، افزایش قیمت زیادی را در همه کالاها تجربه کردیم. از آنجا که اسباب‌بازی جزو سبد واجب خرید محسوب نمی‌شود، طبیعی است که خانواده‌ها ممکن است تعداد اقلام خریداری شده را کاهش دهند.

در حوزه اجرایی تمرکزمان بر گسترس رویداد اسباب بازی به استان‌های دیگر است

عمادی هدف اصلی انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی را ترویج بازار، بازی و اسباب‌بازی و حمایت از تولیدکننده داخلی دانست و گفت: انجمن تمام تلاش خود را می‌کند که درخواست‌های تولیدکنندگان در زمینه واردات، تعرفه‌ها و قاچاق را در جلسات مختلف به گوش مسئولان برساند. اما در حوزه اجرایی، تمرکز ما بر گسترش این رویدادها به استان‌های دیگر است.

وی از برنامه‌های موفق برگزاری جشنواره در استان‌ها خبر داد و افزود: ما پیش از آغاز جشنواره ملی، در مهرماه میزبان برگزاری در ارومیه و استان مرکزی بودیم. برنامه‌ریزی‌های بعدی شامل استان قم و استان‌های جنوبی کشور است.

مدیراجرایی دهمین جشنواره ملی اسباب بازی خاطرنشان کرد: هم بچه‌ها و خانواده‌های استان‌ها از این خدمات بهره‌مند می‌شوند و هم بخشی به فروش تولیدکنندگان کمک می‌شود. هدف اصلی ما ترویج است، حتی اگر آورده مالی برای برگزارکننده نداشته باشد.

عمادی در پایان، ضمن ابراز رضایت از همکاری با کانون پرورش فکری (متولی اصلی جشنواره)، تأکید کرد که استقبال مردم در استان‌ها از ترکیب بخش فروشگاهی و ترویجی بسیار بالا و رضایت‌بخش بوده است.