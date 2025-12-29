به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین جشنواره ملی اسباببازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با شعار «بازی، حالِ خوش زندگی» از ۱۰ تا ۲۷ دی ۱۴۰۴ در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون برگزار میشود. این جشنواره شامل بخشهای متنوعی از جمله فروشگاه اسباببازیهای ساخت ایران، انتخاب اسباببازیهای برتر، برگزاری نشستهای علمی و نمایشگاه ترویجی بازی و اسباببازی است.
ساعت بازدید از بخش فروشگاهی جشنواره از ساعت ۱۱ تا ۲۰ و ساعت بازدید از بخش ترویجی بازی و اسباببازی از ساعت ۱۵ تا ۲۰ تعیین شده است.
این جشنواره با هدف حمایت از کالاهای تولید داخل، کمک به برقراری ارتباطی هدفمند میان طراحان، تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و دیگر فعالان حوزه بازی و اسباببازی، ساماندهی صنعت اسباببازی و فراهمکردن زمینه طراحی و استقرار نظام نوآوری در این حوزه، برگزار خواهد شد.
دهمین جشنواره ملی اسباببازی با همراهی انجمن تولیدکنندگان اسباببازی، شورای نظارت بر اسباببازی، ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، شهرداری تهران و دانشگاه سوره برگزار میشود.
یادآوری میشود دهمین جشنواره ملی اسباببازی در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واقع در خیابان حجاب تهران، میزبان علاقهمندان خواهد بود.
