به گزارش خبرنگار مهر، عباس ذاکری رئوف ظهر سه شنبه در گفتوگو با خبرنگاران با تأکید بر اهمیت صیانت از سرمایههای معنوی شهر قم اظهار کرد: خانهموزه شهیدان زینالدین بهعنوان نخستین بیت شهید کشور، امروز به پایگاهی فعال در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل شده و ثبت ملی آن، گامی مؤثر در حفظ هویت فرهنگی و معنوی شهر قم است.
وی افزود: این خانهموزه پس از طی فرآیندهای قانونی در فهرست آثار معنوی ملی کشور به ثبت میرسد، اقدامی که با تأکید خانواده معظم شهدا، بهویژه مادر بزرگوار شهیدان زینالدین، با جدیت در حال پیگیری است.
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قم با اشاره به کارکردهای فرهنگی این مجموعه تصریح کرد: خانهموزه شهیدان زینالدین در محدوده خیابان صفائیه به یک پایگاه فرهنگی پویا تبدیل شده و با استقبال گسترده اقشار مختلف جامعه بهویژه دانشآموزان، دانشجویان و جوانان روبهرو است.
ذاکری با بیان اینکه برنامههای این خانهموزه صرفاً جنبه بازدیدی ندارد، گفت: برنامهها بهصورت هدفمند و محتوایی اجرا میشود تا بازدیدکنندگان با شناخت عمیقتری از سیره شهدا، فرهنگ ایثار و شهادت و مفاهیم معرفتی مرتبط، این فضا را ترک کنند.
وی از تعامل منظم با مراکز آموزشی خبر داد و افزود: ارتباط مستمری با مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزشی برقرار شده و گروههای مختلف بهصورت برنامهریزیشده از خانهموزه بازدید میکنند و متناسب با گروه سنی مخاطبان، نشستهای تخصصی و برنامههای آموزشی برگزار میشود.
توسعه الگوی خانهموزهها در محلات قم
مدیرعامل سازمان فرهنگی شهرداری قم با تأکید بر توسعه الگوی خانهموزهها گفت: این مراکز نباید به معرفی یک شهید محدود شوند، بلکه شهدای محله، شهدای همگروه و شهدای تخصصی مانند شهدای غواص، تخریب و سایر شهدا نیز باید در این فضاها معرفی شوند.
وی افزود: در محلات قدیمی قم از جمله دروازهری، مسجد جامع و پامنار، خانههای شهدا به پایگاههای فرهنگی محلهمحور تبدیل شده و بخشهایی ویژه برای معرفی شهدای همان محله در نظر گرفته خواهد شد.
ذاکری با اشاره به نقش این خانهموزهها در ارتباطگیری با نسل جدید اظهار کرد: نسل جوانی که دوران دفاع مقدس را تجربه نکرده و آموزش منسجمی در این حوزه نداشته است، میتواند با حضور در این خانهموزهها خلأ آموزشی خود را جبران کند.
راهاندازی خانهموزه شهید فخریزاده
وی همچنین از برنامهریزی برای راهاندازی خانهموزه شهید فخریزاده خبر داد و گفت: با مقاومسازی و آمادهسازی این مکان، خانهموزه شهید فخریزاده به مرکزی برای معرفی شهدای علمی و هستهای کشور تبدیل خواهد شد.
سرپرست سازمان فرهنگی شهرداری قم با اشاره به نیازهای تخصصی موزهای تصریح کرد: برای افزایش اثرگذاری فرهنگی، تأمین اقلام تخصصی موزهای ضروری است تا در خانهموزهها، بهویژه خانهموزههای تخصصی، ویترینهای محتوایی شامل تجهیزات، لباسها و آثار مرتبط ایجاد شود.
وی در پایان با اشاره به ثبت تاریخ شفاهی محلات قدیمی قم گفت: تاکنون تاریخ شفاهی محلاتی مانند باغ پنبه، مسجد جامع و چهارمردان ثبت و در قالب آثار مکتوب آماده شده و امیدواریم با همکاری دستگاههای فرهنگی، این روند با قدرت بیشتری ادامه یابد.
ذاکری خاطرنشان کرد: خانهموزههای شهدا در قم با حفظ اصالت تاریخی و معنوی، از حالت صرفاً یادمانی خارج شده و به مراکز زنده فرهنگی، هنری، آموزشی و تربیتی با رویکرد محلهمحور تبدیل خواهند شد؛ بهگونهای که خانهموزههایی چون شهید شفیعی، شهیدان زینالدین، شهدای غواص و شهدای کلهر در نقاط مختلف شهر در حال بازسازی و تجهیز بوده و برخی از آنها تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده به بهرهبرداری فرهنگی میرسند.
