به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی چهل و یکمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر، هیئت انتخاب چهل و یکمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر، ضمن بازبینی و بررسی ۲۴۸ تقاضای رسیده به دبیرخانه، آثار راهیافته به بخش نهایی جشنواره را مشخص کردند.
آرش امینی دبیر این دوره از جشنواره گفت: هیئت انتخاب جشنواره چهل و یکم موسیقی فجر به ترتیب حروف الفبا با حضور مجید تحریری، مهسا خویی، سپهر سعیدی، سیاوش ظهیرالدینی، محمدرضا عقیلی، کیانوش غریبپور، عبدالرضا مجدی، آذر هاشمی و خود من ۲۴۸ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره را بازبینی و بررسی کردیم و در نهایت طی جلسات متعدد برترین آثار و گروهها برای حضور در بخش نهایی جشنواره مشخص شدند که همزمان با آغاز جشنواره اعلام خواهند شد.
امینی همچنین افزود: ما آثار را در ۶ بخش تقسیمبندی کردهایم که شامل «موسیقی ایرانی»، «همسرایان یا گروههای کُر»، «اجرای گروههای کودکان و نوجوانان»، «موسیقی تلفیقی و گونههای موسیقی پاپ»، «موسیقی کلاسیک» و «موسیقی اقوام و حرکات آئینی» میشود.
چهل و یکمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر از ۱ تا ۲۸ بهمن امسال به دبیری آرش امینی توسط انجمن موسیقی ایران و با همکاری دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.
نظر شما