خبرگزاری مهر-گروه هنر؛ به نظر می‌آید جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر یکی از معدود رویدادهای ملی مهم و جریان‌ساز حوزه موسیقی کشور است که اگرچه به نسبت دوره‌های آغازین آنکه دربرگیرنده فضایی بسیار جریان‌ساز، مهم و معتبر بود فاصله زیادی گرفته اما نمی‌توان از تاثیرات مهم آن در فرآیند تولید و عرضه در حوزه موسیقی به راحتی عبور کرد. جشنواره موسیقی فجر به واسطه تحت پوشش قرار گرفتن در چتر حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی اصلی جشنواره‌های ملی کشور و اینکه می‌تواند مولفه‌ای مهم برای ارزیابی دستاوردهای حمایتی و اجرایی دولت در حوزه های مرتبط با موسیقی و هنرمندانش به حساب آید، همواره محل بحث و تبادل نظر کارشناسان، هنرمندان، منتقدان، خبرنگاران و مخاطبان این رویداد ملی بوده است.

مسیری که به واسطه تغییر دولت‌ها در فواصل زمانی مختلف بسته به نوع ایدئولوژی سیاسی و فرهنگی متولیان، نحوه انتخاب دبیر جشنواره، برنامه‌ریزی‌ها و عملکرد ستاد جشنواره در برگزاری جشنواره و مواردی چون نحوه دعوت از گروه‌های داخلی و خارجی شرکت‌کننده به قدری دچار فراز و نشیب بوده که به همین راحتی نمی‌توان درباره تأثیر این رویداد ملی و در برخی مواقع بین‌المللی بر جریان اصلی موسیقی کشور به ارائه نقطه‌نظر مطمئنی پرداخت. چراکه همه اهالی موسیقی و مخاطبانش می‌دانند آنچه در حوزه موسیقی اتفاق می‌افتد به دلیل حساسیت‌ها و نظرات فقهی و موضوعی متعددی که به نسبت حوزه‌هایی چون «تئاتر» و «سینما» مطرح می شود، ماجرای قضاوت درست و منطقی درباره عملکرد جشنواره ای به نام «جشنواره موسیقی فجر» را با چالش‌های زیادی همراه می‌سازد که باید در نشست‌ها و جلسات کارشناسی متعدد و مستمر برای هر یک از دوره‌هایی که برگزار شده، بررسی جداگانه‌ای انجام داد.

جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر در سال ۱۳۶۴ فعالیت خود را با عنوان «جشنواره سرود و آهنگ‌های انقلابی» آغاز کرد. این رویداد ملی به مدت چهار سال با همین عنوان برگزار و در دوره‌های پنجم و ششم گونه‌های دیگر موسیقی مانند موسیقی کلاسیک ایرانی و موسیقی نواحی، به برنامه‌های جشنواره اضافه شد.

از سال ۱۳۷۰ با متنوع‌تر شدن اجراها، حضور هنرمندان و گروه‌های معتبر موسیقی کشور و استقبال گسترده‌تر مردم، با دعوت از گروه‌های موسیقی سایر کشورها، جشنواره برای نخستین‌بار به صورت بین‌المللی برگزار شد. در این دوره موسیقی کشورهای مسلمان محور دعوت از گروه‌های بین‌الملل بود و این بخش با عنوان «معرفی موسیقی ملل مسلمان» آغاز به کار کرد و هنرمندان مطرحی هم از کشورهای مختلف در این رویداد شرکت کردند.

اما در سی و یکمین دوره از این رویداد موسیقایی بود که مدیران محتوایی جشنواره آن روزگار تصمیم گرفتند با تغییر رویکرد محتوایی جشنواره و بهره‌مندی از تجربیات سال‌های گذشته، جایزه «باربد» را برای انتخاب بهترین آثار تولید شده در زمینه‌های آهنگسازی، نوازندگی و آواز در گونه‌های مختلف موسیقی، بنیان‌گذاری کنند. مسیری که قرار بود در آن هر سال با انتخاب و معرفی هیئت داوران، از برندگان این بخش‌ها با اهدای تندیس جشنواره قدردانی شود اما این روند امسال متوقف شده و قرار نیست بخش رقابتی «باربد» برگزار شود.

فرآیندی که به دلیل نوسانات در اجراشدن یا اجرانشدن چنین طرحی، هنوز همانند «سیمرغ بلورین» جشنواره فیلم فجر و تندیس جشنواره تئاتر فجر نتوانسته آن‌گونه که باید در بین اهالی موسیقی جای خود را به عنوان یک «برند» باز کند اما هرچه هست شرایطی را رقم زده که می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین تغییر رویکردها در جهت ارتقای سطح کیفی جشنواره به حساب آید.

به هر ترتیب و با در نظر گرفتن آنچه فقط به بخشی از ماجرای فعالیت‌های موسیقایی در کشور اشاره شد، اکنون جشنواره ملی یا بین‌المللی موسیقی فجر به ایستگاه چهل و یکم رسیده و باید دید که آرش امینی به عنوان دبیر این دوره از جشنواره که خود از هنرمندان فعال عرصه موسیقی جدی به حساب می آید، برای جشنواره چهل و یکم که اتفاقاً هم در مقطع حساس کنونی قرار دارد، چه رویکردها و برنامه‌هایی را تدارک دیده تا بتواند میزبان موثر و خوبی برای اهالی موسیقی و مخاطبانش در یک رویداد ملی باشد.

رویدادی که بنا به آنچه در خبرها آمده قرار است این بار در بازه زمانی یک ماهه، یکم تا بیست و هشتم بهمن برگزار شود؛ بازه زمانی طولانی‌مدتی که در ادوار جشنواره موسیقی فجر کمتر در نظر گرفته شده بود و باید دید آرش امینی و همراهانش در دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن موسیقی ایران قرار است چه اتفاقاتی را برای این رویداد رقم بزنند.

آنچه می‌خوانید نگاهی اجمالی به فعالیت‌های دبیرخانه چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر از آغاز فعالیت تاکنون است که می‌تواند تا لحظه انتشار این گزارش، دربرگیرنده نحوه فعالیت‌های رویدادی باشد که قطعاً دست‌اندرکارانش با فراز و نشیب‌های زیادی روبه‌رو خواهند بود.

۸ مرداد؛ برگزاری اولین جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره موسیقی فجر

هشتم مرداد سال جاری بود که نخستین نشست شورای سیاستگذاری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر با حضور نادره رضایی معاون وقت امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران در محل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

علاوه بر حضور نادره رضایی و بابک رضایی به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری، مینا افتاده مدرس، موسیقیدان و نوازنده سنتور، ستاره بهشتی مدرس و موسیقیدان، بهزاد عبدی آهنگساز، موسیقیدان و رهبر ارکستر، شهرام صارمی پژوهشگر، منتقد و مدرس موسیقی دیگر اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر را تشکیل می‌دادند. این در حالی است که نصیر حیدریان موسیقیدان و رهبر ارکستر سمفونیک تهران، حجت فرجیان نوازنده عود، پژوهشگر و مدرس موسیقی، ملینا مزارعی نوازنده و پژوهشگر موسیقی نیز «اعضای مشورتی شورای سیاست‌گذاری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر» بودند.

از زمان برگزاری این نشست تاکنون بیش از پنج ماه گذشته است؛ مسیری که اکنون به جهت تغییر مدیریت‌ها در معاونت امور هنری و حضور محمدمهدی احمدی به عنوان سرپرست معاونت امور هنری به خودی خود دربرگیرنده یک تغییر حقوقی در جمع شورای سیاستگذاری است.

۱۱ مرداد؛ دبیر چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر منصوب شد

نادره رضایی معاون وقت امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یازدهم مرداد طی حکمی آرش امینی را به عنوان دبیر چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر منصوب کرد.

آرش امینی از جمله هنرمندان فعال عرصه موسیقی است که تحصیلات کارشناسی موسیقی خود را در دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی به پایان رسانده و پس از آن نیز تحصیلات خود در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت هنری را در دانشگاه «اسون» فرانسه کسب کرده است. گذراندن دوره عالی آموزشی رهبری ارکستر در کنسرواتوار «شوپن» و تحصیل در دوره «مسترموزیکلوژی» دانشگاه سوربن فرانسه، از دیگر سوابق تحصیلی و دانشگاهی امینی محسوب می‌شوند.

مدیرکل حوزه ریاست و امور بین‌الملل دبیرخانه کمیسیون ملی یونسکو، معاون هنری کمیسیون ملی یونسکو در ایران، معاون گروه تخصصی موسیقی در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، مدیریت بخش بین‌الملل جشنواره موسیقی فجر، مسئول اجرایی اولین تور هنری ارکستر سمفونیک تهران در شهرهای مختلف اروپایی، مدیر هنری و رهبر ارکستر سمفونیک سازمان صدا و سیما، رهبر ارکستر مهمان چندین کنسرت ارکستر موسیقی ملی ایران، مدیر هنری و رهبر ارکستر سمفونیک رودکی، تدریس موسیقی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مختلف، مدیرکل جشنواره‌ها و همکاری‌های بین‌الملل سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل حوزه ریاست سازمان سینمایی کشور، قائم مقام مؤسسه رسانه‌های تصویری، عضو شورای صدور مجوز مؤسسات بین‌المللی پخش فیلم، مدیر اجرایی اولین دوره برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر، مدیریت چتر سینمای ایران در جشنواره‌های فیلم «برلین» و «کن»، مدیر اجرایی مؤسسه فرهنگی اکو، مسئول هنری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در پاریس، بخشی از سوابق امینی در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی حوزه فرهنگ و هنر است.

۱۴ مرداد؛ گزارش مالی سه دوره جشنواره موسیقی فجر و تولد یک حاشیه

معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای اجرای قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات و شفاف‌سازی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گزارش های مالی جشنواره موسیقی فجر در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ را منتشر کرد.

بر همین اساس اولین بخش از ارائه این گزارش‌های مالی، مربوط به دوره‌های «سی و هشتم»، «سی و نهم» و «چهلم» جشنواره موسیقی فجر بوده که پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

انتشار این گزارش خالی از حاشیه نبود و ماجرای دستمزد مدیرعامل جدید و قبلی انجمن موسیقی در چهلمین جشنواره موسیقی فجر موجب شد تا روابط عمومی انجمن موسیقی ایران با انتشار متنی توضیح دهد: «با توجه به انتشار گزارش مالی سه دوره‌ای جشنواره موسیقی فجر و ابهامات مطرح‌شده نسبت به مبلغ دریافتی آقای اسحاق شکری، مدیرعامل جدید انجمن موسیقی ایران؛ لازم به اطلاع‌رسانی است که آقای اسحاق شکری به دعوت و حکم رئیس چهلمین جشنواره موسیقی فجر به عنوان معاون مدیر اجرایی جشنواره انتخاب شده و به صورت همه‌روزه تا پایان جشنواره به مدت دو ماه و نیم در ستاد جشنواره همکاری و حضور مستمر داشتند. همچنین از آنجا که ایشان در آن مدت هیچ‌گونه ارتباط یا قرارداد کاری با انجمن موسیقی ایران نداشته‌اند، مبلغ پرداخت‌شده مذکور نه پاداش، بلکه حق‌الزحمه مدت همکاری با ایشان بوده است. درج نشدن مبلغ پاداش آقای محمدعلی مرآتی، مدیرعامل سابق انجمن موسیقی ایران در گزارش مالی چهلمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر نیز به‌دلیل عدم پرداخت در این خصوص از سوی جشنواره و یا انجمن موسیقی ایران به ایشان بوده است.»

۲۹ مرداد؛ سولیست‌های خارجی به جشنواره موسیقی فجر می‌آیند؟

رهبر ارکستر سمفونیک تهران و عضو شورای سیاستگذاری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر روز بیست و نهم مرداد بود که از دعوت سولیست‌های خارجی برای اجرا و برگزاری مسترکلاس‌های آموزشی ویژه هنرمندان جوان در چهل‌ و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر خبر داد.

وی این تصمیم را فرصتی ارزشمند برای انتقال تجربه و افزایش مهارت نسل تازه دانست و افزود: هدف از این رویکرد این است که نوازندگان صرفاً اجرا نکنند، بلکه دانش و تجربه خود را با هنرمندان جوان به اشتراک بگذارند.

البته تا لحظه انتشار این گزارش که از معرفی هنرمندان بخش‌های مختلف جشنواره خبر رسمی منتشر نشده، خبری هم از اسامی سولیست‌های خارجی شرکت کننده در جشنواره موسیقی فجر چهل و یکم به رسانه‌ها ارسال نشده و باید دید که در این رویداد کدام هنرمندان بین‌المللی در این رویداد حضور پیدا می‌کنند.

البته بی‌انصافی است اگر به کار بسیار دشوار دبیرخانه جشنواره برای دعوت از هنرمندان خارجی و حتی هنرمندان داخلی در شرایط فعلی اشاره‌ای نداشت چراکه موضوع حضور هنرمندان داخلی و خارجی در رویدادهای ملی یکی از پرفراز و نشیب‌ترین کارهایی است که دبیران و دست اندرکاران چنین رویدادهایی با آن روبه‌رو بوده و تا دقیقه ۹۰ نمی‌توانند به صورت قطعی درباره آن اظهار نظر کنند.

۲۷ مرداد؛ حمایت از آثار آهنگسازان ایرانی و ساخت قطعات سفارشی

شهرام صارمی عضو شورای سیاستگذاری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر هم روز بیست و هفتم مرداد از تمرکز ویژه این دوره بر کیفیت اجراها و حمایت از آثار آهنگسازان ایرانی خبر داد و گفت: تلاش بر این است که آثار و هنرمندان جدید معرفی شوند.

وی با اشاره به اینکه تفاوت‌های این دوره با جشنواره‌های گذشته پس از برگزاری مشخص خواهد شد توضیح داد: در نخستین جلسه شورا پیشنهاد دادم آثاری از آهنگسازان ایرانی که تاکنون امکان اجرای صحنه‌ای نداشته‌اند در جشنواره اجرا شود. این رویکرد می‌تواند انگیزه‌ای برای خلق آثار تازه باشد؛ چراکه اگر این آثار اجرا نشود انگیزه آهنگسازان برای تولید قطعات جدید کم می‌شود. تلاش بر این است که آثار و هنرمندان جدید معرفی شوند و قطعات ویژه‌ای به سفارش جشنواره چهل و یکم روی صحنه برود، نه آثاری که پیش‌تر اجرا شده است. بر همین اساس، ترکیب‌های سازی و گروه‌های متنوعی شکل خواهد گرفت تا متناسب با آثار منتخب، اجراها ارائه شوند.

۹ شهریور؛ جشنواره موسیقی فجر به مدت یک ماه برگزار می‌شود

آرش امینی دبیر جشنواره چهل و یکم روز نهم شهریور در گفتگو با پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن موسیقی ایران توضیح داد: امسال می‌خواهیم جشنواره موسیقی فجر را به عنوان موسیقی متنی برای همه جشنواره‌های هنری در نظر بگیریم؛ چراکه جشنواره موسیقی فجر در سال‌های گذشته در بازه زمانی کوتاهی برگزار می‌شد اما امسال با تصمیماتی که در شورای سیاستگذاری گرفته شده است می‌خواهیم مدت زمان جشنواره را به یک ماه برسانیم. بنابراین جشنواره موسیقی فجر امسال از اول تا پایان بهمن برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: ما با همه جشنواره‌های فیلم، تئاتر و هنرهای تجسمی در طی این یک ماه همکاری خواهیم داشت. فشردگی جشنواره در سال‌های گذشته که در بازه زمانی یک هفته‌ای برگزار می‌شد سبب می‌شد تا در فاصله زمانی کوتاه با کثرت اجراها مواجه باشیم. سال گذشته ۱۱۰ اجرا در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۹ بهمن در تهران برگزار شده که این فشردگی باعث می‌شد تا مخاطبان تعداد زیادی از برنامه‌ها را از دست بدهند. ما امسال نگاه ویژه‌تری نسبت به بخش کودکان و زنان خواهیم داشت و سعی خواهیم کرد تا این حوزه را از حالت رهاشدگی، بیشتر مصون بداریم. از سویی دیگر فراخوان جشنواره در سال‌های قبل به بخش سرود و همسرایی اشاره‌ای نکرده بود اما در این دوره به آن توجه شده است تا گروه‌های سرود با انگیزه بیشتری آثار خود را ارسال کنند و شاهد حضورشان باشیم.

آرش امینی با اشاره به بخش بین‌الملل جشنواره موسیقی فجر هم گفت: کیفیت، موضوع اصلی این بخش است و چهارچوبی خواهیم داشت که کدام گروه‌های بین‌المللی می‌توانند در این چهارچوب قرار بگیرند. باید توجه کرد که کمیت و تعداد حضور گروه‌های بین‌المللی مورد نظر نیست. شناسایی موسیقیدانان ایرانی مقیم سایر کشورها را آغاز کردیم که جمع قابل توجهی هستند و هر کدام از این عزیزان در موسیقی آن کشور می‌درخشند. سال‌ها نگرش در بخش بین‌الملل جشنواره موسیقی فجر این بود که گروه‌های خارجی را دعوت کنیم اما موسیقیدانان ایرانی مقیم خارج کشور مغفول مانده بود که امسال این برنامه‌ریزی را داریم تا بخش اعظمی از بخش بین‌الملل جشنواره به این هنرمندان اختصاص پیدا می‌کند. توضیح دیگر اینکه تغییر بزرگی در بخش موسیقی اقوام در جشنواره امسال رخ نخواهد داد اما سعی خواهیم کرد از گروه‌هایی که تاکنون کمتر شرکت کرده‌اند بیشتر بهره ببریم.

۲۲ شهریور؛ فراخوان دعوت به همکاری گروه‌ها و هنرمندان منتشر شد

دبیرخانه چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر روز بیست و دوم شهریور بود که فراخوان دعوت به همکاری گروه ها و هنرمندان برای شرکت در این رویداد ملی را منتشر کرد.

در بخشی از این فراخوان آمده بود: جشنواره امسال در شاخه‌های موسیقی ایرانی، موسیقی اقوام و حرکات آیینی، موسیقی کلاسیک، همسرایی (گروه‌های کُر)، اجراهای کودکان و نوجوانان با رده سنی ۱۰ تا ۱۸ سال (در قالب‌های ارکسترال و گروه‌های سرود)، موسیقی تلفیقی و گونه‌های موسیقی پاپ میزبان هنرمندان و گروه‌های موسیقی خواهد بود.

یادآور می‌شود در مقایسه گروه‌های هم‌سطح، اولویت با گروه‌هایی است که رپرتوار جدید صرفاً برای چهل و یکمین جشنواره موسیقی فجر تولید کرده باشند.

۲۲ شهریور؛ انتشار فراخوان طراحی پوستر با جایزه ۵۰ میلیون تومانی

دبیرخانه جشنواره موسیقی فجر و انجمن موسیقی ایران با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر با هدف مشارکت طراحان گرافیست سراسر کشور و افزایش کیفیت امور گرافیکی جشنواره موسیقی فجر از هنرمندان پیشرو طراحی گرافیک، روز بیست و دوم شهریور برای طراحی پوستر چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر هم دعوت به عمل آورد.

بر اساس این فراخوان پوستر نفر اول به عنوان پوستر نهایی چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر انتخاب و لوح تقدیر و مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به اثر برگزیده اهدا و نفرات دوم و سوم هم لوح تقدیر و مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال جایزه می‌گیرند.

۳۰ شهریور؛ سرپرست جدید با اعضای شورای سیاستگذاری دیدار کرد

محمدمهدی احمدی سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که روز هفدهم شهریور جایگزین نادره رضایی شد، روز سی‌ام شهریور بود که با اعضای شورای سیاستگذاری و عوامل اجرایی چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که اولین نشست مشترک محمدمهدی احمدی با شورای سیاستگذاری این جشنواره محسوب می‌شد بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، آرش امینی دبیر جشنواره، مینا افتاده، بهزاد عبدی، نصیر حیدریان، حجت فرجیان، ملینا مزارعی، ستاره بهشتی و مریم نقیبی حضور داشتند.

محمدمهدی احمدی در این نشست ضمن اشاره به اهمیت جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر گفت: ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حامی شوراهای تخصصی هستیم و ضمن حمایت همه جانبه و پشتیبانی شوراها، از آنها مشورت می‌گیریم. در واقع وجود چنین شوراهایی به ما در تنظیم اسناد مهمی مشابه «سند چشم‌انداز موسیقی کشور» کمک بسیار می‌کند. در اصل شوراهای تخصصی حکم مشاوران ما را برای اتخاذ تصمیمات مهم ایفا می‌کنند.

۶ آبان؛ انتشار فراخوان همکاری داوطلبانه؟

دبیر چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر روز ششم آبان بود که از علاقه‌مندان به همکاری داوطلبانه با بخش‌های مختلف اجرایی جشنواره دعوت به عمل آورد.

آرش امینی دبیر چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر درباره دعوت از علاقه‌مندان برای همکاری داوطلبان با این جشنواره گفت: علاقه‌مندان همکاری داوطلبانه با چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر می‌توانند بر اساس مهارت‌های خود، در بخش‌های مختلف عکاسی، فیلمبرداری، مستندسازی، تدوین، گرافیک، اپراتوری نرم‌افزارهای گرافیکی، موشن گرافی و پویانمایی، خبرنگاری، تولید پادکست، تولید محتوا برای شبکه‌های اجتماعی، ترجمه (interpreting and translating) و کار با شبکه‌های اجتماعی آمادگی خود را اعلام کنند.

واجدین شرایط بر اساس این فراخوان جالب توجه که هنوز مشخص نیست ساز و کاری برای پرداخت مالی به داوطلبان وجود دارد یا نه، می‌توانستند از تاریخ ۶ آبان تا ۲۰ آذر سال ۱۴۰۴ به بخش «همکاری داوطلبانه» پایگاه اطلاع‌رسانی جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر مراجعه کرده و روزمه کاری و حوزه علاقه مندی خود را برای همکاری با جشنواره اعلام کنند.

۲۶ آبان؛ پوستر چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر رونمایی شد

جلسه شورای سیاستگذاری چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر روز دوشنبه ۲۶ آبان در حالی با حضور محمدمهدی احمدی مشاور عالی وزیر و سرپرست معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی مدیرکل دفتر امور موسیقی، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، آرش امینی دبیر چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، مریم نقیبی معاون دفتر امور موسیقی و دیگر اعضا برگزار و هم‌زمان از پوستر این رویداد با طراحی بهراد خلیلی گرافیست و طراح پوستر و بهارک یحیوی همکار طراح پوستر، رونمایی شد.

بهراد خلیلی طراح پوستر چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر نیز درباره طرح خود برای این پوستر گفت: این پوستر بر پایه یک محور عمودی استوار شده؛ محوری که وقار، اصالت و هویت ملی این رویداد را نمایندگی می‌کند. در مرکز اثر، تایپوگرافی قرینه و بی‌نقطه واژه‌ فجر قرار دارد؛ فرمی که از یک واژه فراتر رفته و به نمادی مستقل و قابل تشخیص تبدیل شده است. خطوط طلایی شناوری که پیرامون این محور جریان دارند، تصویرکننده‌ی ریتم، حرکت موسیقی‌اند؛ همچون ارتعاشی زنده که بر تار و پود پوستر جاری شده است. پس‌زمینه‌ای عمیق در کنار درخشش طلایی و تأکیدات قرمز؛ جلال، شکوه و نور جشنواره را بازتاب می‌دهد. این پوستر تلاشی است برای آن‌که موسیقی، مفهوم فجر، و شکوه یک رویداد سراسری در قالبی معاصر، هویت‌مند و اثرگذار به تماشا گذاشته شود.

۱۹ آذر؛ مجمع دبیران ادوار مختلف جشنواره موسیقی فجر تشکیل شد

نوزدهم آذر اولین مجمع دبیران ادوار مختلف جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به سبب شرایط جسمی حسن ریاحی که بیش‌از ۱۰ دوره دبیر جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر بود؛ ضمن عیادت از این هنرمند پیشکسوت در منزل وی تشکیل شد.

بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، آرش امینی دبیر جشنواره چهل و یکمین موسیقی فجر، حسن ریاحی، رضا مهدوی، علی آیینه ساز، کامبیز روشن‌روان، شاهین فرهت دبیران دوره‌های مختلف جشنواره و مریم نقیبی معاون دفتر موسیقی ارشاد در این مجمع حضور داشتند و درباره هرچه بهتر برگزار شدن چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به تبادل نظر پرداختند.

بابک رضایی ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری جشنواره چهل و یکم گفت: هرساله جشنواره موسیقی فجر در یک هفته با حجم زیادی از کنسرت‌ها برگزار می‌شد اما تصمیم گرفتیم که جشنواره امسال را در طول بهمن و با اجراهای روزانه برگزار کنیم. امیدوارم این دوره بتوانیم یک جشنواره متفاوت و به یادماندنی را برگزار کنیم.

۸ دی؛ معرفی مدیر اجرایی جشنواره موسیقی فجر چهل و یکم

روز هشتم دی اسحاق شکری با حکم بابک رضایی مدیرکل دفتر امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس جشنواره، به عنوان مدیر اجرایی چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر منصوب شد.

اسحاق شکری طی ۲ دهه گذشته سوابقی چون قائم مقام، معاون مدیراجرایی و مدیریت هماهنگی کمیته‌ها و مسئولیت کمیته‌های مختلف جشنواره موسیقی فجر را در کارنامه فعالیت‌های خود در حوزه اجرائی موسیقی دارد. وی هم‌اکنون نیز به عنوان مدیرعامل انجمن موسیقی ایران مشغول فعالیت است.

۹ دی؛ پایان بازبینی آثار رسیده به دوره چهل و یکم

هیئت انتخاب چهل و یکمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر، ضمن بازبینی و بررسی ۲۴۸ تقاضای رسیده به دبیرخانه، آثار راه‌یافته به بخش نهایی جشنواره را مشخص کردند.

آرش امینی دبیر این دوره از جشنواره گفت: هیئت انتخاب جشنواره چهل و یکم موسیقی فجر به ترتیب حروف الفبا با حضور مجید تحریری، مهسا خویی، سپهر سعیدی، سیاوش ظهیرالدینی، محمدرضا عقیلی، کیانوش غریب‌پور، عبدالرضا مجدی، آذر هاشمی و خود من ۲۴۸ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره را بازبینی و بررسی کردیم و در نهایت طی جلسات متعدد برترین آثار و گروه‌ها برای حضور در بخش نهایی جشنواره مشخص شدند که همزمان با آغاز جشنواره اعلام خواهند شد.

وی همچنین افزود: ما آثار را در ۶ بخش تقسیم‌بندی کرده‌ایم که شامل «موسیقی ایرانی»، «همسرایان یا گروه‌های کُر»، «اجرای گروه‌های کودکان و نوجوانان»، «موسیقی تلفیقی و گونه‌های موسیقی پاپ»، «موسیقی کلاسیک» و «موسیقی اقوام و حرکات آئینی» می‌شود.

به هر ترتیب چهل و یکمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر از ۱ تا ۲۸ بهمن امسال به دبیری آرش امینی توسط انجمن موسیقی ایران و با همکاری دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.

مسیری که به نظر می آید در آن نه از جایزه «باربد» و نه از بخش‌های رقابتی دیگر از جمله جایزه «آهنگسازی»، «آلبوم»، «تک‌آهنگ»، «ترانه»، «موسیقی و رسانه»، «کتاب»، «پایان‌نامه و رسانه» خبری هست. فرآیندی که بی‌تردید هم مخالفان و هم موافقانی دارد اما قطعاً آرش امینی به عنوان دبیر جشنواره و بابک رضایی به عنوان مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر مدیران جشنواره می‌توانند درباره آن طی روزهای آینده توضیحات بیشتری را ارائه دهند.

شرایطی که مشخص می‌کند جشنواره موسیقی فجر به عنوان معتبرترین و وسیع‌ترین رویداد حوزه موسیقی هنوز به چارچوب مشخص و غیرقابل تغییری حداقل در کلیت آن نرسیده و با تغییر دولت‌ها باید منتظر تجربه جدیدی در نحوه برگزاری این رویداد بود و این گذر «زمان» است که داوری درباره هر یک از دوره‌ها را منصفانه‌تر می‌کند.