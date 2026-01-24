به گزارش خبرنگار مهر، آرش امینی دبیر چهل و یکمین جشنواره موسیقی فجر روز نهم شهریور سال جاری بود که طی گفتگوی رسانه ای با انجمن موسیقی ایران (مجری برگزاری جشنواره های موسیقایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) از برگزاری این رویداد ملی در بازه زمانی یک ماهه خبر داد و گفت: امسال میخواهیم جشنواره موسیقی فجر را به عنوان موسیقی متنی برای همه جشنوارههای هنری در نظر بگیریم چراکه جشنواره موسیقی فجر در سالهای گذشته در بازه زمانی کوتاهی برگزار میشد اما امسال با تصمیماتی که در شورای سیاستگذاری گرفته شده است میخواهیم مدت زمان جشنواره را به یک ماه برسانیم. بنابراین جشنواره موسیقی فجر امسال از اول تا پایان بهمن برگزار خواهد شد.
وی در ادامه این گفتگو یادآور شد: ما با همه جشنوارههای فیلم، تئاتر و هنرهای تجسمی در طی این یک ماه همکاری خواهیم داشت. فشردگی جشنواره در سالهای گذشته که در بازه زمانی یک هفتهای برگزار میشد، سبب میشد تا در فاصله زمانی کوتاه با کثرت اجراها مواجه باشیم. سال گذشته ۱۱۰ اجرا در بازه زمانی ۲۳ تا ۲۹ بهمن در تهران برگزار شده که این فشردگی باعث میشد تا مخاطبان تعداد زیادی از برنامهها را از دست بدهند. ما امسال نگاه ویژهتری نسبت به بخش کودکان و زنان خواهیم داشت و سعی خواهیم کرد تا این حوزه را از حالت رهاشدگی، بیشتر مصون بداریم. از سویی دیگر فراخوان جشنواره در سالهای قبل به بخش سرود و همسرایی اشارهای نکرده بود اما در این دوره به آن توجه شده است تا گروههای سرود با انگیزه بیشتری آثار خود را ارسال کنند و شاهد حضورشان باشیم.
آرش امینی با اشاره به بخش بینالملل جشنواره موسیقی فجر هم گفت: کیفیت، موضوع اصلی این بخش است و چهارچوبی خواهیم داشت که کدام گروههای بینالمللی میتوانند در این چهارچوب قرار بگیرند. باید توجه کرد که کمیت و تعداد حضور گروههای بینالمللی مورد نظر نیست. شناسایی موسیقیدانان ایرانی مقیم سایر کشورها را آغاز کردیم که جمع قابل توجهی هستند و هر کدام از این عزیزان در موسیقی آن کشور میدرخشند. سالها نگرش در بخش بینالملل جشنواره موسیقی فجر این بود که گروههای خارجی را دعوت کنیم اما موسیقیدانان ایرانی مقیم خارج کشور مغفول مانده بود که امسال این برنامهریزی را داریم تا بخش اعظمی از بخش بینالملل جشنواره به این هنرمندان اختصاص پیدا میکند. توضیح دیگر اینکه تغییر بزرگی در بخش موسیقی اقوام در جشنواره امسال رخ نخواهد داد اما سعی خواهیم کرد از گروههایی که تاکنون کمتر شرکت کردهاند بیشتر بهره ببریم.
اگرچه گفتگوی دبیر چهل و یکمین جشنواره موسیقی فجر که خود از هنرمندان و رهبران ارکستر شناخته شده موسیقی کشورمان نیز به حساب می آید نشان از برگزاری یک رویداد متفاوت موسیقایی می داد و چنین روندی هم بی تردید با موافقان و مخالفانی هم همراه می شد، اما به نظر می آید با توجه به فرا رسیدن بهمن ماه و اینکه هنوز خبری از آن چه در برنامه های آرش امینی مبنی بر برگزاری یک ماهه جشنواره از سوی ستاد برگزاری جشنواره به رسانه ها ارسال نشده، مخاطبان این رویداد شاهد برپایی آن چه مد نظر دبیر جشنواره است، نخواهند بود و این رویداد به واسطه اتفاقات و شرایطی که طی هفته های اخیر در کشور به وجود آمده در بازه زمانی کمتر و پس از برگزاری جشنواره تئاتر فجر و جشنواره فیلم فجر برگزار خواهد شد. مسیری که به نظر آمد بین بازه زمانی اواخر یا اوایل اسفند تعیین شده باشد.
براساس آن چه در روز بیست و دوم شهریور سال جاری به عنوان فراخوان یا دعوت از گروه های موسیقی برای شرکت در جشنواره به رسانه ها ارسال شده بود، رویداد چهل و یکم موسیقی فجر در شاخههای موسیقی ایرانی، موسیقی اقوام و حرکات آئینی، موسیقی کلاسیک، همسرایی (گروههای کُر)، اجراهای کودکان و نوجوانان با رده سنی ۱۰ تا ۱۸ سال (در قالبهای ارکسترال و گروههای سرود)، موسیقی تلفیقی و گونههای موسیقی پاپ میزبان هنرمندان و گروههای موسیقی خواهد بود.
البته چندی پیش هم هیئت انتخاب چهل و یکمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر، ضمن بازبینی و بررسی ۲۴۸ تقاضای رسیده به دبیرخانه در بخش های «موسیقی ایرانی»، «همسرایان یا گروههای کُر»، «اجرای گروههای کودکان و نوجوانان»، «موسیقی تلفیقی و گونههای موسیقی پاپ»، «موسیقی کلاسیک» و «موسیقی اقوام و حرکات آئینی» آثار راهیافته به بخش نهایی جشنواره را مشخص کردند که هنوز اسامی آثار نهایی راه یافته منتشر نشده اند و باید منتظر روزهای آتی برای نحوه برگزاری جشنواره و موارد مرتبط با آن نشست.
چهل و یکمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر امسال به دبیری آرش امینی توسط انجمن موسیقی ایران و با همکاری دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.
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