به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن موسیقی ایران، اسحاق شکری با حکم بابک رضایی مدیرکل دفتر امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس جشنواره به عنوان مدیراجرایی چهل و یکمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر منصوب شد.
رضایی در حکم مدیر اجرایی این دوره از جشنواره آورده است:
«نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده و پیوسته جنابعالی در برگزاری جشنوارههای موسیقی به موجب این حکم شما را به عنوان مدیراجرایی چهل و یکمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر منصوب کرده و امیدوارم با بهرهگیری از توان مدیریتی، برنامهریزی، همکاری و تعامل سازنده نسبت به راهبری ستاد اجرایی جشنواره، انتخاب افراد کارآمد و شایسته برای کمیتهها و بخشهای مختلف در راستای تحقق اهداف و ارتقای سطح کیفی فعالیتها، نهایت تلاش خود را به کار بگیرید تا شاهد رویدادی متفاوت در این دوره باشیم.
توفیق روزافزون شما را در انجام شایسته امور محوله، از درگاه خداوند متعال خواستارم.»
اسحاق شکری طی دو دهه گذشته سوابقی چون قائم مقام، معاون مدیراجرایی و مدیریت هماهنگی کمیتهها و مسئولیت کمیتههای مختلف جشنواره موسیقی فجر را در کارنامه فعالیتهای خود در حوزه اجرائی موسیقی دارد. او هم اکنون نیز به عنوان مدیرعامل انجمن موسیقی ایران مشغول فعالیت است.
چهل و یکمین جشنواره بینالمللی موسیقی فجر از ۱ تا ۲۸ بهمن به دبیری آرش امینی توسط انجمن موسیقی ایران و با همکاری و نظارت دفتر امور موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار خواهد شد.
