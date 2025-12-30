به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به برودت هوا، لغزندگی معابر و در راستای مدیریت و مصرف بهینه انرژی، بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان، کلیه ادارات، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان، بانکها و شهرداریها در روز چهارشنبه ۱۰ دیماه تعطیل میباشند.
شایان ذکر است تمامی امتحانات نهایی طبق برنامه از پیش اعلامشده برگزار خواهد شد.
این تعطیلی شامل مراکز درمانی، امدادرسان، خدماترسان، انتظامی و شعب کشیک بانکها نمیباشد و این مراکز به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
این تصمیم با هدف تأمین پایدار انرژی، حفظ ایمنی شهروندان و پیشگیری از بروز حوادث ناشی از شرایط جوی اتخاذ شده است.
از شهروندان گرامی درخواست میشود بهمنظور جلوگیری از قطعی برق و افت فشار گاز و در راستای رفاه و آسایش عموم هماستانیها، نهایت همکاری را در مصرف بهینه انرژی و صرفهجویی لازم بهعمل آورند.
نظر شما