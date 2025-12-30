  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۴

ادارات، مدارس و دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری فردا تعطیل است

ادارات، مدارس و دانشگاه‌های چهارمحال و بختیاری فردا تعطیل است

شهرکرد-با توجه به برودت هوا، بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان، همه ادارات، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ ها تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به برودت هوا، لغزندگی معابر و در راستای مدیریت و مصرف بهینه انرژی، بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان، کلیه ادارات، مؤسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان، بانک‌ها و شهرداری‌ها در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه تعطیل می‌باشند.

شایان ذکر است تمامی امتحانات نهایی طبق برنامه از پیش اعلام‌شده برگزار خواهد شد.

این تعطیلی شامل مراکز درمانی، امدادرسان، خدمات‌رسان، انتظامی و شعب کشیک بانک‌ها نمی‌باشد و این مراکز به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

این تصمیم با هدف تأمین پایدار انرژی، حفظ ایمنی شهروندان و پیشگیری از بروز حوادث ناشی از شرایط جوی اتخاذ شده است.

از شهروندان گرامی درخواست می‌شود به‌منظور جلوگیری از قطعی برق و افت فشار گاز و در راستای رفاه و آسایش عموم هم‌استانی‌ها، نهایت همکاری را در مصرف بهینه انرژی و صرفه‌جویی لازم به‌عمل آورند.

کد خبر 6707634

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها