مشارکت بیش از ۳۰ هزار نفر در اعتکاف هیئت رزمندگان اسلام در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف ارجونی معاون امور استان‌های هیئت رزمندگان اسلام، با تبریک ایام ولادت امام جواد (ع) و قدردانی از حضور خادمان و دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم، اظهار کرد: در طول عمر انسان، برخی زمان‌ها از جایگاهی ویژه و غیرقابل مقایسه با دیگر ایام برخوردارند؛ همان‌گونه که برخی مکان‌ها نیز دارای قداست خاص هستند. ماه رجب از جمله این زمان‌های پرفضیلت است که ایام اعتکاف در آن، نگاهی ویژه و متمایز دارد.

ارجونی با بیان اینکه اعتکاف فرصتی ارزشمند برای بازسازی معنوی انسان است، افزود: جبران خسارت‌های معنوی، فاصله گرفتن از امور دنیوی، آرام شدن دل‌های ناآرام، آشنایی با ارزش‌های اخلاقی و تقویت باورهای دینی از مهم‌ترین آثار اعتکاف است که انسان را گام‌به‌گام به خداوند متعال نزدیک‌تر می‌کند.

معاون امور استان‌های هیئت رزمندگان اسلام با ارائه آماری از روند برگزاری این مراسم در کشور گفت: در سطح کشور بیش از ۴۰۰ هیئت رزمندگان فعال وجود دارد که امسال ۳۱۹ هیئت در برگزاری مراسم مردمی اعتکاف مشارکت کرده‌اند. تاکنون ۳۰ هزار و ۱۵۷ نفر برای حضور در این مراسم‌ها ثبت‌نام کرده‌اند.

وی تأکید کرد: مراسم اعتکاف این هیئت‌ها در مساجد برگزار می‌شود و شامل برنامه‌هایی همچون استقبال از معتکفین، ثبت حضور، گروه‌بندی، پذیرایی، آموزش احکام اعتکاف، جمع‌خوانی قرآن کریم و اجرای سرودهای جمعی است.

ارجونی ادامه داد: ویژه‌برنامه روز پدر همزمان با ولادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، برگزاری جلسات بصیرت‌افزایی با محوریت جهاد تبیین، اجرای برنامه‌های فرهنگی به مناسبت سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، پخش کلیپ، سخنرانی، روضه‌خوانی و عزاداری به مناسبت وفات حضرت زینب (س) و برگزاری اعمال ام‌داوود از دیگر برنامه‌های اعتکاف امسال است.

وی با اشاره به برنامه‌های ویژه جوانان عاشورایی گفت: از میان حدود ۳۰۰ هیئت جوانان عاشورایی در کشور، تاکنون ۲۰۰ هیئت در برگزاری اعتکاف مشارکت داشته‌اند و نزدیک به ۳۰ هزار نفر از جوانان، از جمله دانش‌آموزان، در این مراسم‌ها ثبت‌نام کرده‌اند.

به گفته معاون امور استان‌های هیئت رزمندگان اسلام، در تهران نیز اعتکاف جوانان عاشورایی در مناطق ۶ و ۱۰ برگزار می‌شود و استقبال قابل توجهی از این برنامه‌ها صورت گرفته است.

ارجونی در پایان خاطرنشان کرد: حلقه‌های تربیتی مربی‌محور، پخش و تحلیل فیلم‌های سینمایی با موضوعات تربیتی، دینی و دفاع مقدس، سخنرانی با محوریت تربیت کودکان و نوجوانان و برنامه‌های مناجات و سحرگاهی، از مهم‌ترین بخش‌های اعتکاف جوانان است. همچنین هیئت رزمندگان اسلام در مناطقی که مجری مستقیم مراسم اعتکاف نیست، در تأمین سخنران، مداح، محتوا و اجرای اعمال عبادی با سایر مجموعه‌ها همکاری فعال دارد.