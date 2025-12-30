نقطه قوت «اوسمار» در پرسپولیس/ عاملی که برگ برنده سرخپوشان خواهد شد

محمد برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد پرسپولیس در هفته‌های اخیر، معتقد است تمرکز اوسمار ویه‌را روی کسب امتیاز، تصمیمی منطقی و حرفه‌ای بوده است.

پرسپولیس به هدف کوتاه خود رسید

برزگر در ابتدای صحبت‌های خود در خصوص آمار نتیجه گیری پرسپولیس با اوسمار ویه را گفت: بدون شک بهترین هدف برای پرسپولیس، کسب بیشترین امتیازات در کمترین زمان ممکن بود. اوسمار فارغ از نتیجه جام حذفی مقابل تراکتور، عملکرد خیلی خوبی داشته و نشان داده که اولویت اصلی‌اش موفقیت در لیگ برتر است.

نقطه قوت اوسمار نقد خودش است

وی با تمجید از شخصیت سرمربی پرسپولیس ادامه داد: یکی از الگوهای خوب اوسمار پذیرش انتقادات است. او خودش هم قبول دارد که پرسپولیس زیبا بازی نمی‌کند. این یک واقعیت است و در کوتاه‌مدت هم نمی‌توان انتظار فوتبال چشم‌نواز داشت. مهم این است که سرمربی این موضوع را می‌داند و پنهانش نمی‌کند.

هدف‌گذاری درست مهم است

پیشکسوت پرسپولیس با اشاره به هدف فصل جاری پرسپولیس برای قهرمانی در لیگ برتر تأکید کرد: چنین هدف‌گذاری‌هایی بسیار مهم هستند. وقتی هدف مشخص باشد، رسیدن به آن هم امکان‌پذیر می‌شود. پرسپولیس قطعاً به یک گلزن و حتی به نظر من به یک هافبک بازی‌ساز نیاز دارد. این موضوع را نباید نادیده گرفت، چون تیم برای ادامه مسیر قهرمانی به این تقویت‌ها احتیاج دارد.

مسیر سخت‌تر امتیازگیری شروع شد

برزگر با اشاره به دشواری‌های ادامه لیگ گفت: گرفتن امتیاز در نیم‌فصل دوم خیلی سخت‌تر خواهد شد. با این حال امیدوار هستم با توجه به تمرکز بالای پرسپولیس روی لیگ برتر، این تیم بتواند از این مرحله سخت عبور کند و به هدفش برسد.

تمرکز بالا برگ برنده پرسپولیس است

او درباره اهمیت تمرکز پرسپولیس برای کسب نتیجه همراه با بازی زیبا و تهاجمی افزود: فشردگی برنامه پرسپولیس نسبت به سایر رقبا برای کسب قهرمانی کمتر است اما مهم‌تر از آن تمرکز فعلی تیم است. من فکر می‌کنم با همین تمرکز، پرسپولیس شانس موفقیت بالایی دارد.

حذف از جام حذفی تلخ بود

برزگر در پایان درباره حذف پرسپولیس از جام حذفی گفت: این اتفاق برای تیم بد بود، چون بعد از سال‌ها می‌توانست به سه‌گانه جام در فوتبال ایران نزدیک شود. الان شرایط فرق کرده، اما پرسپولیس نباید ناامید شود. این تیم باید تلاشش را ادامه دهد تا در نهایت به نتیجه مطلوب برسد.