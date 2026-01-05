بهروز سلطانی پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شرایط این تیم، حذف از جام حذفی، عملکرد اوسمار ویه‌را، وضعیت نقل‌وانتقالات و همچنین نقش آکادمی و درخشش پیام نیازمند در چارچوب دروازه این تیم صحبت کرد.

تمرکز راحت‌تر پرسپولیس روی تنها جام باقی‌مانده

سلطانی درباره شرایط فعلی پرسپولیس گفت: پرسپولیس حالا می‌تواند با خیال بسیار راحت‌تری به قهرمانی فکر کند. متأسفانه این تیم در فصل جاری فقط یک جام برای جنگیدن دارد و همان هم کمترین حق هواداران تیمی است که به قهرمانی‌ها عادت کرده‌اند.

حذف از جام حذفی تلخ بود، اما بازگشت مهم‌تر است

دروازه‌بان پیشین پرسپولیس در ادامه به حذف پرسپولیس مقابل تراکتور اشاره کرد و افزود: حذف مقابل تراکتور در جام حذفی اتفاق بدی بود چون دست پرسپولیس را از یک جام کوتاه کرد، اما مهم‌ترین نکته بازگشت تیم بود. پرسپولیس نشان داد می‌تواند دوباره امتیاز جمع کند و به لیگ برتر برگردد.

اوسمار اهل بهانه‌جویی نیست

پیشکسوت سرخ‌ها با تمجید از سرمربی تیم گفت: اوسمار بر خلاف خیلی‌ها دنبال بهانه‌جویی نبود و نیست. او فقط آمد و کار کرد. همین موضوع برای اینکه پرسپولیس از حاشیه دور بماند کافی بود و تیم را به آرامش رساند.

نیم‌فصل دوم جنگ امتیازهاست

سلطانی درباره ادامه لیگ هشدار داد: پرسپولیس در نیم‌فصل دوم کار خیلی سخت‌تری برای جمع‌آوری امتیاز دارد. تیم‌ها برای گرفتن حتی یک امتیاز وارد زمین می‌شوند و همین کار را برای همه سخت می‌کند.

تمرکز کامل روی لیگ رمز موفقیت باید شود

او ادامه داد: با این حال، تمرکز کامل پرسپولیس روی لیگ برتر می‌تواند کمک کند تا سرخ‌ها به دور از حاشیه، آماده هر دیدار شوند و امتیازهای لازم را بگیرند.

انتقاد از جذب خارجی‌های بی‌کیفیت

پیشکسوت پرسپولیس با انتقاد از سیاست‌های نقل‌وانتقالاتی باشگاه گفت: جدایی بازیکنان خارجی گران‌قیمت و کم‌کیفیت نتیجه تصمیم‌هایی است که مدیران می‌گیرند. کسی هم نیست بپرسد چرا به سمت استعدادیابی و استفاده از بازیکنان پایه نمی‌روید؟ خیلی‌ها برای پوشیدن پیراهن پرسپولیس حاضرند جان بدهند و حتی یک دقیقه بازی کنند.

آکادمی پرسپولیس باید احیا شود

او تأکید کرد: آکادمی پرسپولیس باید روند پرورش استعداد را کاملاً احیا کند. این کار نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد، نه تصمیم‌های مقطعی و عجولانه.

نقش مهم پیام در رهبری پرسپولیس

سلطانی در پایان درباره دروازه‌بان پرسپولیس گفت: پیام نیازمند نشان داد چقدر دروازه‌بان خوبی است. کلین‌شیت مهم است، اما مهم‌تر از آن بازی‌سازی، رهبری خط دفاع و شخصیت بازیکن است. پیام نیازمند واقعاً دوست‌داشتنی است و شخصیت خوبش کمک می‌کند کمترین تنش در این زمینه وجود داشته باشد.