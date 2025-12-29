جلسه امروز هیئت مدیره ربطی به ساپینتو نداشت/ به مدیریت باز نخواهم گشت

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری جویباری عضو هیئتمدیره باشگاه استقلال، در پایان جلسه امروز هیئتمدیره این باشگاه اظهار داشت: جلسه امروز هیچ ارتباطی با دیدار روز گذشته مقابل گلگهر نداشت و جلسات هیئتمدیره بهصورت هفتگی برگزار میشود. ما از مدتها قبل در جریان بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی باشگاه بودیم و این موضوع مسئله جدیدی نیست و روند حقوقی آن در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: رأی نهایی دادگاه حکمیت ورزش (CAS) هنوز صادر نشده و امیدواریم این رأی به سود باشگاه استقلال اعلام شود.
نظری جویباری در خصوص وضعیت برخی بازیکنان استقلال از جمله رامین رضائیان تصریح کرد: تصمیمگیری نهایی درباره بازیکنان بر عهده باشگاه است و سرمربی این اختیار را دارد که یک بازیکن را بازی دهد یا ندهد. با توجه به بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی، بعید است امکان انتقال بازیکن وجود داشته باشد. اگر شرایط مساعد باشد، پس از برگزاری جلسه درباره رضائیان تصمیمگیری خواهیم کرد، اما در حال حاضر و با توجه به این شرایط، جدایی او در دستور کار باشگاه نیست.
عضو هیئتمدیره استقلال درباره عدم حضور وریا غفوری روی نیمکت این تیم در دیدارهای لیگ برتر گفت: هنوز کارت سازمان لیگ برای وریا غفوری در مسابقات داخلی صادر نشده است، اما او برای حضور روی نیمکت در دیدارهای آسیایی مشکلی ندارد. پیگیر حل این مسئله هستیم و امیدواریم هرچه زودتر برطرف شود.
وی خاطرنشان کرد: ما پیش از حضور ریکاردو ساپینتو در استقلال، با سه بازیکن شامل اسماعیل قلیزاده، عارف آقاسی و امیرمحمد رزاقینیا قرارداد امضا کرده بودیم. سایر بازیکنان خارجی با نظر کلارنس سیدورف و ساپینتو جذب شدند و مستندات و نامههای مربوط به درخواست جذب این بازیکنان نیز موجود است.
نظری جویباری در خصوص آخرین وضعیت کلارنس سیدورف در باشگاه استقلال عنوان کرد: سیدورف بهعنوان مشاور با باشگاه همکاری دارد و طی چند روز آینده وارد تهران خواهد شد. اصلاح و بهبود زیرساختهای باشگاه نیز با نظر و مشاوره او انجام میشود.
عضو هیئتمدیره استقلال درباره برنامههای باشگاه برای رفع مشکل زمین چمن گفت: باشگاههایی مانند استقلال و پرسپولیس ورزشگاه اختصاصی ندارند و تصمیمگیرنده اصلی در خصوص زمین چمن نیستند. با توجه به فصل سرما، بسیاری از زمینها با مشکل مواجه هستند. ما تلاش میکنیم بازیهای استقلال در ورزشگاههایی با شرایط مناسب برگزار شود، اما برخی مسائل خارج از اختیار باشگاه است.
وی ادامه داد: ما وظیفه خود را میدانیم و برای فراهم کردن زمین مناسب تلاش میکنیم. زمانی که تیم با پیروزی از زمین خارج میشود، همه از تیم تعریف میکنند، اما با یک شکست، فشار رسانهای متوجه مدیریت باشگاه میشود. علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، تلاش زیادی برای برگزاری دیدار با گلگهر در مشهد انجام داد، اما در دقیقه ۹۰ همه چیز تغییر کرد. برخی مسائل واقعاً در اختیار مدیریت باشگاه نیست.
نظری جویباری در خصوص هزینه انجامشده برای جذب موسی جنپو و عملکرد این بازیکن در ترکیب استقلال گفت: جذب بازیکن با نظر سرمربی انجام میشود، نه مدیریت باشگاه. رابطه مدیریت با ساپینتو بسیار خوب است و طبیعتاً مدیریت خواستههایی دارد که انتظار میرود سرمربی آنها را اجرا کند.
وی درباره تمرین کردن رامین رضائیان در خیابان اظهار داشت: من نمیتوانم مانع تمرین کردن یک بازیکن شوم. وظیفه من فراهم کردن امکانات برای اعضای تیم است و این اختیار را ندارم که به بازیکن بگویم کجا تمرین کند یا نکند.
عضو هیئتمدیره استقلال در خصوص پرونده فابیو کاریله گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم. هیچ نامهای از سوی این مربی به باشگاه نرسیده و ما هیچ امضایی پای قرارداد او نداشتهایم. تاکنون نیز شکایتی در این خصوص به دست ما نرسیده است.
نظری جویباری در پایان و در واکنش به شایعات مربوط به تغییرات مدیریتی و کادر فنی استقلال تصریح کرد: هیچ صحبتی درباره تغییر مدیریت یا کادر فنی مطرح نشده است و شخصاً نیز هیچ تمایلی به بازگشت به صندلی مدیریت ندارم.
