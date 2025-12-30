فنودی: حماسه ۹ دی تجلی بصیرت دینی ملت ایران در برابر جنگ نرم دشمن است

رؤیا فنودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پرتاب موفق ماهواره‌های «پایان»، «سفر» و «کوثر» به‌عنوان نماد پیشرفت و اقتدار ملی، تأکید کرد: ملت ایران در طول تاریخ انقلاب اسلامی نشان داده است که در برابر همه اشکال براندازی سخت و نرم، با تکیه بر ایمان، بصیرت و ولایت‌مداری ایستادگی می‌کند؛ حماسه ۹ دی ۱۳۸۸ اوج این هوشیاری تاریخی بود.

مدرس حوزه علمیه، در سخنانی با تحلیل ابعاد تاریخی فتنه ۱۳۸۸ افزود: تاریخ انقلاب اسلامی از آغاز، تمامی اشکال براندازی سخت همچون شورش، کودتا و جنگ نظامی را تجربه کرده است، اما دشمنان نظام دریافتند که گزینه سخت در برابر ایمان و اعتقاد مردم ایران کارآمد نیست و از همین رو به جنگ نرم و فتنه روی آوردند.

وی با اشاره به هشدارهای رهبر معظم انقلاب از دهه ۷۰ درباره «تهاجم فرهنگی»، «ناتوی فرهنگی»، «شبیخون فرهنگی» و «جنگ نرم» گفت: انتخابات سال ۱۳۸۸ بستر اجرای پروژه دشمنان شد؛ انتخاباتی که با مشارکت حدود ۸۵ درصدی مردم برگزار شد، اما از همان ابتدا، برخی جریان‌ها با القای دروغ «تقلب» فضای اجتماعی کشور را غبارآلود کردند.

فنودی ادامه داد: فتنه، مطابق فرمایش امیرالمؤمنین (ع) در خطبه ۵۰ نهج‌البلاغه، زمانی شکل می‌گیرد که حق و باطل در هم آمیخته شود؛ جایی که بخشی از حق و بخشی از باطل به هم مزج می‌شوند و تشخیص برای افراد فاقد بصیرت دشوار می‌گردد. در چنین شرایطی، تنها کسانی نجات می‌یابند که مشمول لطف الهی شده و از بصیرت، صبر و تقوا برخوردار باشند.

این مدرس حوزه علمیه با اشاره به نام‌گذاری ۹ دی به «روز بصیرت» افزود: دشمنان نظام با همراهی عوامل داخلی خود، انتخابات ریاست‌جمهوری را بهترین فرصت برای براندازی پنداشتند و گمان کردند ایمان مردم تضعیف شده است؛ حال آنکه این محاسبه، بار دیگر با حضور آگاهانه مردم نقش بر آب شد.

وی «جامعه آگاه» را شرط عبور از فتنه‌ها دانست و تصریح کرد: چنین جامعه‌ای باید دشمن را بشناسد، تهدیدها و فرصت‌ها را تحلیل کند، هویت جمعی خود را درک نماید و قدرت تشخیص حق از باطل، یعنی فرقان، را در سایه تقوا به‌دست آورد.

فنودی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری حماسه ۹ دی را اهانت فتنه‌گران به مقدسات، به‌ویژه عاشورای حسینی، ناامن‌سازی فضای عمومی، نادیده گرفتن رأی اکثریت مردم، هدف قرار دادن ستون اصلی انقلاب یعنی ولایت فقیه، تطهیر چهره‌های مطرود انقلاب و حمایت آشکار رسانه‌ای و سیاسی دشمنان خارجی از جریان فتنه برشمرد.

مدرس حوزه علمیه با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: همان‌گونه که محرم و عاشورا در ابتدای انقلاب به کمک ملت ایران آمد، در ماجرای فتنه ۸۸ نیز عاشورا زمینه‌ساز خلق حماسه‌ای ماندگار شد. مردم در ۹ دی بر اساس تکلیف دینی و با ایمان قلبی به صحنه آمدند و نشان دادند که روح دیانت همچنان بر جامعه ایرانی حاکم است.

وی با استناد به دیدگاه امام خمینی (ره) درباره ملت ایران تصریح کرد: امام، ملت ایران را در عصر حاضر برتر از ملت‌های زمان صدر اسلام دانستند و رمز این برتری را ایمان، بصیرت و اعتماد به وعده‌های الهی برشمردند؛ حقیقتی که در حماسه ۹ دی ۱۳۸۸ به‌روشنی تجلی یافت.