فلاح: اتحاد و بصیرت رمز پیروزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی فلاح ظهر سه شنبه در مراسم گرامیداشت ۹ دی با اشاره به فتنه سال ۱۳۸۸ اظهار کرد: دشمنان قصد داشتند خیمه انقلاب اسلامی را بزنند، اما مردم با حضور گسترده در نهم دی بساط توطئه آنان را برچیدند و آنان را به زباله‌دان تاریخ فرستادند.

مسئول حفاظت اطلاعات سپاه خراسان رضوی این روز را یوم‌الله و نماد بصیرت ملت ایران دانست.

وی رهبری انقلاب را ستون و خیمه انقلاب معرفی کرد و افزود: ملت ایران با پایمردی و مقاومت بیش از ۲۳۰ هزار شهید تقدیم کرده و همچنان در صحنه‌های مختلف حاضر هستند.

فلاح تأکید کرد: امروز نیز حساسیت‌های جامعه ایجاب می‌کند مردم با هوشیاری و حضور فعال در برابر دشمنان بایستند.

مسئول حفاظت اطلاعات سپاه خراسان رضوی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه علیه ایران گفت: دشمنان با برنامه‌ریزی ۲۰ ساله وارد میدان شدند، اما ملت ایران با اتحاد و همدلی سیلی محکمی به آنان زد و آنان را مجبور به اعلام آتش‌بس کرد.

به گفته‌ی وی، این نبرد نشان داد که اقتدار نیروهای مسلح و حضور مردم توانست نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کند.

فلاح رسانه‌های دشمن را متهم به پمپاژ ناامیدی دانست و تأکید کرد: باید با ذکاوت و هوشیاری، توطئه‌های آنان را سرکوب کرد.

مسئول حفاظت اطلاعات سپاه خراسان رضوی افزود: امروز رسانه‌های معاند تلاش می‌کنند امید مردم را هدف قرار دهند، اما ملت ایران با بصیرت خود این نقشه‌ها را خنثی خواهد کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: سلیمانی و دیگر شهدا مطیع محض خدا بودند و برای خدمت به مردم شب و روز نمی‌شناختند.

فلاح تأکید کرد: یاد و راه این شهید بزرگوار باید چراغ راه ملت ایران باشد.

مسئول حفاظت اطلاعات سپاه خراسان رضوی افزود: دشمنان از هیبت بسیج و نیروهای مسلح ایران هراس دارند و می‌دانند هرگونه حماقت اسرائیل با پاسخ کوبنده ایران مواجه خواهد شد. به گفته‌ی وی، بسیج نیرویی مقتدر در کنار نیروهای مسلح است و دشمن از عظمت آن بیم دارد.

وی بزرگ‌ترین سرمایه ملت ایران را سرمایه انسانی معرفی کرد و گفت: مسئولان باید شبانه‌روز برای خدمت به مردم تلاش کنند و مردم نیز با گزارش تخلفات اقتصادی در حفظ امنیت کشور نقش‌آفرین باشند.

فلاح افزود: اتحاد و همدلی میان دولت و ملت رمز عبور از مشکلات اقتصادی است.