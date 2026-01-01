  1. استانها
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

دستور اکید استانداری سمنان به ادارات: انرژی را مدیریت کنید

دستور اکید استانداری سمنان به ادارات: انرژی را مدیریت کنید

سمنان- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری سمنان از صدور دستورالعملی یکپارچه برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در تمامی ادارات و نهادهای اجرایی و خدماتی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زیاری ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در استانداری سمنان با اشاره به تعطیلات پایان هفته و همچنین تعطیلی رسمی روز شنبه، بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مدیریت بهینه مصرف انرژی نقش مستقیمی در افزایش بهره‌وری و تداوم ارائه خدمات مناسب به مردم استان دارد، اظهار داشت: بر این اساس، کلیه دستگاه‌های اجرایی استان موظفند در ایام تعطیل، نسبت به خاموش کردن سیستم‌های گرمایشی، روشنایی و تجهیزات غیرضروری در ساختمان‌های اداری اقدام کنند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و تحول اداری استانداری سمنان ادامه داد: مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این موضوع، به طور مستقیم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی بوده و انتظار می‌رود مدیران با اهتمام جدی، نسبت به اجرای دقیق این موضوع اقدام کنند.

زیاری تصریح کرد: بدیهی است در صورت عدم رعایت و اجرای الزامات اعلام‌شده، مطابق قوانین و مقررات مربوطه، با دستگاه‌های متخلف برخورد خواهد شد.

